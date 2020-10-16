Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии за октябрь

С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии за октябрь, сказал в интервью Sputnik заместитель председателя правления Сбербанка Георгий Абухба.

Граждане, родившиеся до 1940 года, смогут получить пенсии 16, 19 и 20 октября, пенсионеры, родившиеся 1941 по 1947 годы, будут получать выплаты 21, 22 и 23 октября. Родившиеся с 1948 по 1950 годы – 26 и 27 октября, с 1951 по 1953 годы – 28, 29, 30 октября, пенсионеры родившиеся с 1954 по 1956 год включительно смогу получить пенсии 2, 3 и 4 ноября. Родившиеся после 1956 года, будут получать пенсию с 5 ноября.

Георгий Абухба также рассказал о том, как обеспечиваются меры безопасности при выдаче пенсии в период роста заражений коронавирусной инфекции.

"Мы не пускаем в отделения Сбербанка людей без масок, сами сотрудники используют все доступные на данный момент дезинфецирующие средства, надевают маски. Также в центральном офисе используется бесконтактный термометр, всем, кто заходит в отделение измеряют температуру тела", - рассказал он.

В конце июля министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

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