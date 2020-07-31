Из рук в руки: почему банкоматы в Абхазии "лишили" пенсии и чем это грозит

Снять и российскую и абхазскую пенсию в Абхазии через банкомат с августа будет нельзя. Сделать это можно будет только в кассах Сбербанка Абхазии или других кредитных учреждениях республики, в которых открыты счета пенсионеров.

Почему Министерство соцобеспечения и демографической политики Абхазии приняло такое решение, что думают по этому поводу представители банковской сферы, руководство страны и оперштаб по защите от коронавируса, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Почему отменили выплаты по картам

30 июля министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба рассказал журналистам, по какой причине было принято решение прекратить начислять пенсии на банковские карты.

"По соглашению с Россией мы проводим перерегистрацию пенсионеров, являющихся получателями пенсий России ежегодно. Однако бывает, что человек умирает между перерегистрациями, при этом родственники продолжают незаконно снимать деньги, в связи с чем происходят большие переплаты", - пояснил он.

Таким образом, с момента последней перерегистрации пенсионеров незаконно было выдано около 17 миллионов рублей. Как подчеркнул Руслан Аджба, выявить получателей и заставить вернуть эти деньги, практически невозможно.

Он заметил, что абхазская сторона своевременно должна предоставлять российским коллегам сведения об умерших пенсионерах, но в связи с тем, что многие не регистрируют или несвоевременно регистрируют факт смерти родственника, происходят переплаты.

По новым правилам, выдавать пенсии будут по предъявлении документа, удостоверяющего личность. Как вариант, пенсию можно будет получить и по доверенности. Но при этом доверенное лицо тоже должно предоставить удостоверение личности.

Проблема с "мертвыми душами" касается не только российской, но абхазской пенсии.

Руслан Аджба отметил, что если сейчас сложно определить круг лиц, которые продолжали снимать денежные средства с банковских карт умерших пенсионеров, то теперь, если сам получатель не может прийти в банк, пенсию забирает доверенное лицо, предъявив свой паспорт. Таким образом, в случае если человек использует документы уже умершего пенсионера для получения выплат, установить его личность не составит труда.

Как отреагировали банки

Ранее выплаты абхазским пенсионерам осуществлялись по национальной платежной системе "АПРА", деньги начислялись на банковские карты Сбербанка. При обслуживании клиента в банкоматах или кассе Сбербанка пенсионер не платил комиссию, если же он обналичивал средства в другом коммерческом банке, то банк удерживал 1% от суммы.

О том, как будет организована работа Сбербанка в новых условиях, в банке на момент публикации Sputnik рассказать не смогли.

Корреспондент обратился в другие банки, которые также могут выдавать деньги пенсионерам.

Председатель правления "Амра-банка" Нестор Дамения отметил, что на данный момент еще нет рекомендаций по работе в новых условиях с пенсионерами, они будут разработаны в Сбербанке, затем все банки с ними ознакомятся.

"Я абсолютно не согласен с тем, что происходит, потому что если государственные органы, Пенсионный фонд не может организовать работу в своих региональных подразделениях, это говорит о том, что на местах работают некомпетентные люди", - говорит он.

Дамения также добавил, что платежная система "АПРА" шла к организации пенсионных банковских карт очень долго.

"Это проходило болезненно, люди должны были привыкнуть, процесс занял время, и вся проведенная работа сейчас оказалась бессмысленной, потому что государственные органы не дорабатывают", - считает председатель правления "Амра-банка".

По его словам, в новых условиях банки республики, в особенности Сбербанк, будут испытывать большую нагрузку.

"Нагрузка вырастет на кассовые узлы, где непосредственно сидят кассовые сотрудники и будут обрабатывать данные огромного количества людей вручную. Если раньше пенсионер сам себя мог обслужить у банкомата, то теперь его будет обслуживать человек. Вроде бы весь мир идет к тому, что человеческий труд заменяется автоматизацией и цифровизацией, а у нас происходит по-другому", - отметил он.

В связи с тем, что впредь пенсионеры не смогут пользоваться картами, пострадают коммерческие банки, подчеркнул Дамения.

"Потому что когда коммерческие банки обслуживали пенсионеров, они получали с этого доход, так устроена платежная система, это не прихоти коммерческих банков. То есть пенсионер мог в любом удобном месте за 1% обслуживаться в банкоматах, получается, что коммерческие банки выпадают из этого социального проекта. Коммерческие банки закладывали финансирование в банкоматную сетку, в связи с запретом мы должны консервировать свой бизнес в сфере банкоматов, 30 банкоматов "Амра-Банка" на сегодня размещены по Абхазии", - говорит он.

Сейчас банкоматы потеряли свою актуальность, так как международные платежные системы не обслуживаются из-за нехватки денег в стране, теперь от этой услуги отключают пенсионеров, подчеркнул Дамения.

"Если пенсионер обслуживается в Сбербанке, с него не удерживают процент, если обслуживается в коммерческом банке, то удерживается 1% от суммы. В кассах будет тоже самое, но будет большая нагрузка на кассы, для того, чтобы разгрузить кассы, банки и пользуются банкоматами", - заключил председатель правления "Амра-банка".

Заместитель председателя правления "Сухум-Банка" Апполон Латария считает, что в новых условиях банки будут испытывать трудности, особенно с учетом того, что в стране наблюдается нехватка ликвидности.

"Отток денег большой, много денег люди снимают с карт, даже те, кто хранил наличность годами. Если обеспечить наличностью головной банк – Сбербанк и офисы, то проблем с обслуживанием пенсионеров быть не должно", - подчеркнул он.

Пенсии на соцдистанции

Член Координационного штаба по защите населения от коронавируса Алхас Джинджолия отметил, что в условиях роста заболевания коронавирусной инфекцией нужно приложить усилия для того, чтобы соблюсти санитарные нормы и стараться не допускать больших очередей при выдаче пенсий в кассах банков.

"Есть заявление о том, что пенсии будут выдаваться в отделениях банков, значит заранее можно среагировать, максимально разобщить очереди, чтобы была социальная дистанция", - говорит Джинджолия.

Сохранить доверие

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб 30 июля провел с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба и председателем Банка Абхазии Бесланом Барателиа встречу, где речь шла о новых принципах получения наличных средств пенсионерами-получателями российской пенсии.

Премьер-министр обратил внимание на то, что данная мера поможет предупредить получение денежных средств после смерти пенсионера.

"Подобные случаи очень распространились и по сути своей являются воровством", - подчеркнул Анкваб.

Премьер-министр отметил, что необходимо предпринять все меры по выявлению незаконно полученных ранее сумм пенсий и других социальных выплат и вернуть их в Пенсионный фонд России.

"Мы должны сохранить доверие между абхазской стороной и Пенсионным фондом России для того, чтобы законные получатели российских пенсий в Абхазии могли и дальше беспрепятственно получать денежные выплаты", – заключил Александр Анкваб.

Он подчеркнул, что для своевременного информирования отделения пенсионного фонда России в Абхазии о смерти получателя российской пенсии необходимо наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, с районными органами записи актов гражданского состояния.

По данным Пенсионного фонда России на май, в бюджет фонда из Абхазии необходимо вернуть переплаты по пенсиям на более чем 15 миллионов рублей.

Читайте также: