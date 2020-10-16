Останки двух красноармейцев перезахоронили в селе Баслата

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Церемония захоронения останков двоих красноармейцев, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками осенью 1942 года в окрестностях Марухского перевала, состоялась на кладбище села Баслата Сухумского района 16 октября. Об этом сообщил заместитель директора музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, историк Николай Медвенский.

Траурный митинг открыла директор Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Герой Абхазии Мзия Бейя, отметив, что экспедиция "Марух. Высокогорный фронт – 2020" состоялась в соответствии с планом работы музея на текущий год.

"Наш музей далеко не первый год организует подобного рода экспедиции, привлекая к проблематике упокоения павших защитников Отечества представителей как старшего, так и молодого поколения" - сказала она.

Затем выступил начальник управления боевой, морально-психологической подготовки министерства обороны Абхазии, полковник Беслан Мушба, который рассказал об истории боев за Кавказ и о значении этой битвы в истории Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.

Советник посольства России в Абхазии Владислав Нечипоренко отметил важность проведения историко-патриотических поисковых экспедиций, посвященных памяти павших в боях за Родину. Он поблагодарил организаторов и участников экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2020", заверив, что посольство России в Абхазии будет поддерживать подобного рода инициативы.

Председатель Республиканского Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Закан Нанба отметил, что благодаря совместным усилиям организаторов и участников экспедиции, для двух красноармейцев война, спустя 77 лет, наконец закончилась.

Траурный митинг завершил заместитель директора музея боевой славы имени Владислава Ардзинба, руководитель экспедиции Николай Медвенский. В своей речи он кратко обрисовал историю поискового движения Абхазии, как в советский, так и современный период.

Медвенский выразил уверенность в том, что деятельность по сохранению и увековечению памяти павших защитников Отечества будет продолжена. Мероприятие завершилось салютом почетного караула министерства обороны Абхазии в честь и память павших воинов.

На кладбище в селе Баслата в 1941-1945 годах было захоронено около 200 красноармейцев и краснофлотцев из госпиталей Сухума и Сухумского района, умерших от ран и болезней в период войны.

Экспедиция была организована по инициативе Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, при поддержке министерства обороны Абхазии, министерства культуры и Академии наук. Цель экспедиции – поиск и последующее захоронение с надлежащими воинскими почестями останков советских солдат и офицеров, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в ходе битвы за Кавказ в 1942-1943 годах.

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