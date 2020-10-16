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Останки двух красноармейцев перезахоронили в селе Баслата

© Foto / Музей Боевой Славы
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201016/1031115648/Ostanki-uchastnikov-Velikoy-Otechestvennoy-zakhoronili-v-sele-Baslata.html

Останки бойцов были обнаружены участниками Международной военно-исторической поисковой экспедиции "Марух. Высокогорный фронт – 2020".

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Церемония захоронения останков двоих красноармейцев, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками осенью 1942 года в окрестностях Марухского перевала, состоялась на кладбище села Баслата Сухумского района 16 октября. Об этом сообщил заместитель директора музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, историк Николай Медвенский.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух красноармейцев нашли в горах Абхазии во время экспедиции

Траурный митинг открыла директор Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Герой Абхазии Мзия Бейя, отметив, что экспедиция "Марух. Высокогорный фронт – 2020" состоялась в соответствии с планом работы музея на текущий год.

"Наш музей далеко не первый год организует подобного рода экспедиции, привлекая к проблематике упокоения павших защитников Отечества представителей как старшего, так и молодого поколения" - сказала она.

Затем выступил начальник управления боевой, морально-психологической подготовки министерства обороны Абхазии, полковник Беслан Мушба, который рассказал об истории боев за Кавказ и о значении этой битвы в истории Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.

Советник посольства России в Абхазии Владислав Нечипоренко отметил важность проведения историко-патриотических поисковых экспедиций, посвященных памяти павших в боях за Родину. Он поблагодарил организаторов и участников экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2020", заверив, что посольство России в Абхазии будет поддерживать подобного рода инициативы.

Фотовыставка Абхазия и Северный Кавказ в период Великой Отечественной войны 1941-1945
© Sputnik Амра Амичба
Битва за Кавказ: Музей Боевой Cлавы открыл новые экспозиции

Председатель Республиканского Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Закан Нанба отметил, что благодаря совместным усилиям организаторов и участников экспедиции, для двух красноармейцев война, спустя 77 лет, наконец закончилась.

Траурный митинг завершил заместитель директора музея боевой славы имени Владислава Ардзинба, руководитель экспедиции Николай Медвенский. В своей речи он кратко обрисовал историю поискового движения Абхазии, как в советский, так и современный период.

Медвенский выразил уверенность в том, что деятельность по сохранению и увековечению памяти павших защитников Отечества будет продолжена. Мероприятие завершилось салютом почетного караула министерства обороны Абхазии в честь и память павших воинов.

На кладбище в селе Баслата в 1941-1945 годах  было захоронено около 200 красноармейцев и краснофлотцев из госпиталей Сухума и Сухумского района, умерших от ран и болезней в период войны.

Экспедиция была организована по инициативе Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, при поддержке министерства обороны Абхазии, министерства культуры и Академии наук. Цель экспедиции – поиск и последующее захоронение с надлежащими воинскими почестями останков советских солдат и офицеров, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в ходе битвы за Кавказ в 1942-1943 годах.

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