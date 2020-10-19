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Мобильный госпиталь Минобороны России прибыл в столицу Абхазии

Мобильный госпиталь Минобороны России прибыл в столицу Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (882)
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Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Колонна мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа из Ставропольского края прибыла в Абхазию, сообщает Минобороны России.

Мобильный госпиталь был направлен в республику 17 октября для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Российский мобильный госпиталь будет развернут на территории "Айтара" в Сухуме

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений ЮВО совершили марш своим ходом на штатной технике из города Буденновска Ставропольского края в Абхазию, преодолев расстояние около 800 километров. В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Безопасность дорожного движения колоны обеспечивали экипажи военной автоинспекции Южного военного округа.

Мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест будет в кратчайшие сроки развернут в Сухуме, на территории гостиницы "Айтар", где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.

Мобильный госпиталь был направлен Министерством обороны России по просьбе Республики Абхазия в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (882)

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