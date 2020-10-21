Выйти из тени: как идет работа по легализации майнинга в Абхазии

С 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют. О том, как проходит процесс легализации майнинга в республике, что уже сделано, а что только предстоит, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Кабинет министров Абхазии 21 сентября 2020 года принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Еще одним постановлением "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики" Кабмин установил специальный тариф на электричество для майнеров.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Запрет на ввоз и начало легализации

На два месяца, начиная с 21 октября в Абхазию нельзя ввозить оборудование для майнинга. Эта мера была предусмотрена месяц назад в постановлении правительство Абхазии о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют.

Как сообщил Sputnik председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба, с 21 сентября (дня принятия постановления правительства о регулировании майнинга – ред.) по 19 октября, в Абхазию завезли более восьми с половиной тысяч единиц оборудования для добычи криптовалют, на сумму в 22,5 миллиона рублей. В бюджет Абхазии поступило 2 миллиона 476 тысяч рублей, полученных от ввозного НДС и таможенной пошлины.

Принятый правительством документ в частности предполагал, что Министерство экономики республики не позднее 21 октября должно представить Кабинету министров законопроект о внесении изменений в законодательство для нормативно-правового определения добычи криптовалют, установления понятийного аппарата и отнесения данной деятельности к лицензируемым видам.

Кроме того, министерству экономики было поручено разработать и представить проект постановления "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по добыче криптовалют", и утвердить Положение о формировании и ведении Реестра электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных и используемых для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Ломия о майнинге в Абхазии: нужен полный запрет>>

Как сообщили Sputnik в министерстве экономики, необходимые документы подготовлены уже представлены в профильные ведомства Кабинета министров на согласование.

Решение Кабмина также предполагает регистрацию лиц, занимающихся добычей криптовалют. Они должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, состоять на учете в налоговых органах, быть зарегистрированными в органах государственной статистики и государственных внебюджетных фондах.

Сотрудники министерства экономики проводят консультации по вопросам государственной регистрации, постановки на учет в налоговых органах. В рамках работы "горячей линии" предпринимателям также помогут с оформлением деятельности по добыче криптовалют, заполнить заявление о включении в Реестр электроустановок.

По словам заместителя министра экономики Теймураза Миквабия, на "горячую линию" ведомства ежедневно поступают звонки с момента опубликования информации о том, что министерство будет вести реестр.

"Каждый день поступают звонки от лиц, которые желают пройти процедуру регистрации в соответствии с установленным порядком. Уже выдано несколько выписок из реестра с указанием наименований, количества устройств по добыче криптовалют. Эти предприниматели уже обратились в "Черноморэнерго" для получения Технических условий. Многие звонят и спрашивают, как правильно пройти процедуру регистрации. На данный момент несколько индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в процессе оформления документов и мои коллеги консультируют их по возникающим вопросам", - подчеркнул замминистра.

© Sputnik / Леон Гуния Регулирование майнинга в Абхазии

Обратиться за консультацией можно в любой удобной форме: по телефону горячей линии +7(940)754-33-33; или по электронной почте - hotline@mineconom-ra.org.

Чтобы легализовать бизнес, необходимо приобрести статус предпринимателя, для этого следует зарегистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Также, нужно встать на учет в налоговой, зарегистрироваться в управлении статистики и государственных внебюджетных фондах.

Кроме того, не позднее 7 ноября нужно получить в Министерстве экономики выписку, подтверждающую факт внесения сведений в Реестр и не позднее 21 ноября подать заявление в РУП "Черноморэнерго" о присоединении к электросетям и получить технические условия.

Работа "Черноморэнерго"

9 октября Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" опубликовало обращение к абонентам, уже подключившимся, либо намеревающимся подключить оборудование для добычи криптовалют к энергосистеме, что им необходимо незамедлительно обратиться в производственно-технический отдел для определения возможности легализации в пределах допустимых нагрузок и выдачи технических условий.

Также сообщалось, что нелегальные потребители, уклоняющиеся от процедуры легализации будут отключены в рамках рейдовых мероприятий без возможности дальнейшего подключения. Материалы по ним будут переданы в правоохранительные органы, для реагирования в соответствии с законодательством республики.

12 октября приказом гендиректора "Черноморэнерго" Михаила Логуа была создана комиссия по выявлению нелегально подключенных объектов к сетям.

Комиссия уже провела рейды в Галском, Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Гагрском районах.

"Было выявлено и отключено оборудование для майнинга криптовалют на общую потребляемую мощность порядка 8 МВт. Также, в рамках Постановления Кабинета министров Абхазии "О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют" проводятся профилактические работы с потенциальными предпринимателями в данной сфере коммерческой деятельности. Работа комиссии продолжается. О результатах работы комиссии будем сообщать своевременно и в полной мере", - говорится в тексте опубликованном на странице "Черноморэнерго" в Фейсбуке.

Правительство Абхазии в конце 2018 года приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы ИнгурГЭС.

Решение Кабмина о запрете майнинга было принято "в связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Абхазии, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы".

При этом правительство не запретило завозить оборудование для добычи криптовалюты. Только за первые шесть месяцев этого года в Абхазию завезли оборудования на 42 миллиона рублей, в 2019 году сумма составила более чем 12 миллионов рублей.

21 сентября 2020 года Кабмин принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Еще одним постановлением "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики" Кабмин установил специальный тариф на электричество для майнеров.