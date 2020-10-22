Генпрокуратура и УВД Сухума: российские военные продолжили дезинфекцию объектов в Абхазии

Колонна специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота прибыла в Абхазию с Крымского полуострова 19 октября.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Минобороны России во второй день работы в Абхазии продезинфицировали здания Генеральной прокуратуры и Управления внутренних дел по городу Сухум.

Сначала, обработали прилегающую дорогу к зданию Генпрокуратуры, после чего тепловая машина с реактивным двигателем продезинфицировала территорию аэрозольным раствором. Работы были проведены также внутри здания.

"Для обработки здания Генпрокуратуры прибыл состав сводного отряда в количестве шести единиц техники и 17 человек. После обработки Генпрокуратуры, переходим к дезинфекции территории УВД Сухума", - рассказал Sputnik помощник оперативной группы сводного отряда Павел Груздев.

В мероприятиях задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота совершила марш с Крымского полуострова и прибыла в Абхазию 19 октября, преодолев более 800 километров.

В апреле 2020 года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии.

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