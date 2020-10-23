Российские военные медики присоединились к диагностике COVID в Абхазии

Военные медики Южного военного округа продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя приступили к ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городской лаборатории, сообщила Sputnik пресс-служба Южного военного округа.

Ранее начальник лабораторно-диагностического отделения мобильного госпиталя Ренат Курбанов в интервью Sputnik отметил, что ежедневно они готовы принимать до 100 образцов для проведения ПЦР-диагностики, результаты которых можно получить в течение 40 минут.

В пресс-службе ЮВО также отметили, что в настоящее время в госпитале на лечении находится 21 пациент - граждане Республики Абхазия с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. У 20 из них состояние средней степени тяжести. Один пациент в тяжелом состоянии, лежит в реанимации.

В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Мобильный госпиталь Министерства обороны России был направлен в Абхазию для помощи в лечении пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Специалисты госпиталя прибыли в Абхазию из Буденновска Ставропольского края. В составе - 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Мобильный госпиталь сможет при необходимости принять до 150 пациентов.

По состоянию на 23 октября в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом российскими военными на территории гостиницы "Айтар", на лечении находится 21 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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