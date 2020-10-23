Минсельхоз Абхазии: стоимость экспорта цитрусовых в Россию снижена

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Стоимость экспорта цитрусовых из Абхазии в Россию снижена, сказал в интервью Sputnik министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.

"Сразу после поручения президента (снизить стоимость экспорта цитрусовых за пределы Абхазии - ред.) премьер-министр собрал представителей структур, имеющих непосредственное отношение к этому вопросу и находящихся на границе, - это таможня, пограничники, карантинная служба, ветеринарная служба, госстандарт. На совещании присутствовали представители Минэкономики и Минсельхоза", - сказал министр.

По словам Джопуа, на совещании удалось достичь взаимопонимания по решению задачи, поставленной президентом республики.

"Мы пришли к тому, что с помощью наших брокерских контор будут провозиться эти грузы и на пешеходном участке, и на участке, где проходят большегрузные машины. Цена за экспорт цитрусовых, которая раньше составляла от 10 рублей и выше, будет составлять не выше семи рублей", - подчеркнул Джопуа.

Первые партии цитрусовых уже доставлены в Россию, и на данный момент цена на экспорт составляет восемь рублей, сообщил он.

"Мне сложно сказать, из чего складывалась прежняя цена. Наверное, слишком много служб на границе, которые устанавливают утвержденные Кабинетом министров, не утвержденные Кабинетом министров, просто своими внутренними положениями какие-то цифры, что и влияло на этот процесс. Это не только абхазская сторона, на границе всегда существуют две стороны, которые влияют на стоимость перевозки продукции", - отметил министр.

На данный момент экспорт цитрусовых составляет две тысячи 839 килограммов. В прошлом году в это время перевезли 570 килограммов, сообщил министр сельского хозяйства.

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил министрам экономики и сельского хозяйства сократить затраты производителей цитрусовых на провоз через границу и отметил, что эту работу необходимо провести в ближайшее время.

"В прошлом году это было около 12–13 рублей, сегодня сумма должна быть существенно сокращена. От того, как вы выполните эту задачу, будет зависеть ваш авторитет и то, как в целом будут относиться к правительству сельхозпроизводители. Можете принять это как поручение. Задача должна быть решена в срочном порядке", - говорил Аслан Бжания.

К концу 2019 года из Абхазии в Россию было экспортировано около 14 тысяч тонн мандаринов.

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