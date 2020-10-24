Московская диаспора начала доплачивать медперсоналу Гудаутского госпиталя

Денежные доплаты от Московской абхазской диаспоры медицинским бригадам, работающим в Гудаутском COVID-госпитале, проводятся с 1 октября по согласованию с Минздравом и руководством Гудаутской больницы.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Московская абхазская диаспора будет доплачивать бригадам врачей, работающим в COVID-госпитале Гудауты, до конца года, сказала в интервью радио Sputnik член правления МАД Инна Барчан.

При этом она подчеркнула, что решение о дальнейшей поддержке медицинских работников будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

"Помощь медицинским работникам, работающим в Гудаутской больнице, - это часть оказания гуманитарной помощи Абхазии, которая ведется с начала эпидемии, с марта этого года. Был создан оперативный штаб, диаспора собрала достаточно большие средства", - отметила Барчан.

Инна Барчан напомнила, что на собранные диаспорой средства были куплены медикаменты и оборудование, необходимое для лечения коронавируса. Денежные доплаты получают медики, работающие в Гудаутском COVID-госпитале – реаниматологи, кардиологи, терапевты, специалисты смежных направлений, персонал среднего звена, медсестра, а также младшее звено.

"Помощь распространяется на те бригады, которые задействованы в красной зоне, это те, кто приезжает на дежурства из других городов и больниц, и те, кто постоянно находится в штате госпиталя", - сказала Барчан.

Финансовые доплаты получают абхазские врачи, для приезжающих специалистов из России она не предназначена, заметила член правления Московской абхазской диаспоры.

С 1 октября сумма доплат врачам Гудаутского госпиталя составила один миллион 900 тысяч рублей, сообщила Инна Барчан.

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