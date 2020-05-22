Более 56 миллионов рублей собрано движением "Мы - Вместе" для Абхазии

Движение "Мы – Вместе" создано предпринимателями Абхазии для оказания помощи республике в борьбе с коронавирусом.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Движение "Мы – Вместе" собрало для оказания помощи Абхазии 56 миллионов 668 тысяч рублей, сказал на пресс-конференции в пятницу 22 мая один из учредителей движения, меценат Николай Ачба.

Он отметил, что "Мы – Вместе" - хороший пример взаимодействия людей в непростой ситуации, основная сумма, по словам Николая Ачба, была собрана очень быстро. Меценат подчеркнул, что пожертвования делали как крупные компании, так частные лица.

"Были компании, которые внесли значительный вклад, например, компания Важика Чачба - 15 миллионов рублей, это большая сумма", - заметил он.

Один из инициаторов движения, бизнесмен Алхас Аргун также подчеркнул, что была проведена колоссальная работа."Мы можем очень многое, когда понимаем, что у нас общая проблема", - сказал Аргун.

Координатор движения "Мы - Вместе" Борис Барциц напомнил, что 26 марта прошла встреча и.о. президента Валерия Бганба с представителями абхазского бизнеса, где было решено создать движение, для которого открытость и прозрачность стали главными понятиями.

Уже 27 марта на специальный счет в Министерстве здравоохранения стали поступать средства, отметил Барциц.

Барциц сообщил, что к движению "Мы – Вместе" присоединилось 88 участников, оказавших финансовую поддержку.

Также он подчеркнул, что учитывая ситуацию с закрытием границы, запретом на вывоз из России определенного перечня медицинских изделий, трудностями с закупкой и наличием в свободной продаже необходимых медтоваров, движение "Мы – Вместе" взяло на себя инициативу поддержать оперштаб и в этом вопросе.

"На тот момент, многие поставщики оборудования и медикаментов в России отказывались работать с нерезидентами напрямую, и в том числе с Минздравом. Нам нужен был надежный партнер в Москве, который готов был взять на себя вопросы, связанные с поиском, закупкой, складированием товара а также транспортной логистикой, таким партнером выступила Московская Абхазская диаспора", - сказал Барциц.

Как отметил координатор движения, общая сумма расходов составила 54 миллиона 942 тысячи рублей.

Деньги были потрачены на приобретение медикаментов, медицинского оборудования, эксперсс-тестов и томографа для Гудаутской больницы, сказал Борис Барциц. При этом оставшаяся на счету сумма, по словам министра здравоохранения, уже распределена в счет будущих поэтапных уплат за томограф.

Предприниматель подчеркнул, что большую работу проделала Московская абхазская диаспора, которая помогала в закупке и доставке медицинских изделий в республику.

Основная цель движения "Мы – Вместе" – оказание финансовой помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии.

По данным оперштаба по защите населения от коронавируса на 21 мая, в Абхазии с начала пандемии зафиксировано 25 случаев COVID-19. Шесть человек выздоровели и один умер.

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