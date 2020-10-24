В Ткуарчалской поликлинике начнут лечить больных COVID-19

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 3450 человек. Выздоровели 1294 человека. 33 летальных случая.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. 23 октября в Ткуарчал привезли необходимые медикаменты для лечения пациентов, спецодежду для врачей, расходные материалы, которые выделил Минздрав Абхазии, сказала в интервью Sputnik главный врач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия.

Также она отметила, что в районной поликлинике Ткуарчала в течение недели будет организовано лечение больных коронавирусоной инфекцией.

"Пока мы оказываем помощь больным амбулаторно, на дому, у нас есть график выезда дежурных бригад. Мы ждем оборудования, руководство страны помогает, они в курсе нашей проблемы, поэтому в течение недели нам привезут оборудование и койки для пациентов. Всего будет 15 коек для лечения больных COVID-19", - подчеркнула она.

По словам Гаргулия, на сегодняшний день в Ткуарчалском районе 130 подтвержденных случаев коронавируса. На амбулаторном лечении находятся 70 человек, у которых легкая степень тяжести течения болезни. Есть трое пациентов со средней степенью тяжести, к которым два раза в день выезжает мобильная бригада, контролирует состояние их здоровья, измеряют температуру и сатурацию, отмечает главврач.

Кроме того, она сообщила, что, начиная с 1 сентября (первого подтвержденного случая коронавируса в районе – ред.), лечение в Гудаутском COVID-госпитале прошли 19 пациентов из Ткуарчалского района.

"На данный момент на самоизоляции находятся 105 человек. Лечение пациентов в нашем стационаре позволит облегчить работу медицинских сестер и докторов, которым два раза в день надо выезжать на дом к пациентам со средней степенью тяжести. Это занимает много времени, в стационаре будет более удобно и для пациентов, и для обслуживающего персонала", - сказала Гаргулия.

Ранее в интервью радио Sputnik глава района Исидор Дочиа сообщил, что отделение для размещения и лечения больных коронавирусом будет открыто в новом здании строящейся больницы Ткуарчала.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 3450 человек. Выздоровели 1294 человека. 33 летальных случая.

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