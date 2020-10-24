23:42 24 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.47
  • EUR90.41
Поиск

Российские военные провели химобработку объектов в Гулрыпшском районе

© Foto / Минобороны России
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (927)
15120
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/18/1031159560.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201024/1031159713/Gulrypshskiy-rayon-rossiyskie-voennye-prodolzhili-khimobrabotku-obektov-v-Abkhazii.html

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры Абхазии.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Работы по дезинфекции социальных объектов в Абхазии ведутся четвертый день, всего за время пребывания российских военнослужащих в республике было продезинфицировано около 200 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Sputnik / Бадрак Авидзба
Генпрокуратура и УВД Сухума: российские военные продолжили дезинфекцию объектов в Абхазии

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Минобороны России в течение двух дней проводили мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов Гулрыпшского района. Военные обработали Республиканский центральный военный госпиталь Министерства обороны республики, Туберкулезный диспансер, рынок, здание администрации, РОВД и воинскую часть, отмечают в пресс-службе.

  • Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики
    © Foto / Минобороны России
  • Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики
    © Foto / Минобороны России
  • Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики
    © Foto / Минобороны России
  • Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики
    © Foto / Минобороны России
1 / 4
© Foto / Минобороны России
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики

"Всего за два дня было обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 70 тысяч квадратных метров и прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий общей площадью более 15 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

В мероприятиях обработки принимают участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ и задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота совершила марш с Крымского полуострова и прибыла в Абхазию 19 октября, преодолев более 800 километров.

В апреле 2020 года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (927)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
После футбола: легендарному Пеле 80 лет
Помощь друга: как военные из России борются с COVID-19 в Абхазии
Путь майнера: добыча криптовалют в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться