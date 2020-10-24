Российские военные провели химобработку объектов в Гулрыпшском районе

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Работы по дезинфекции социальных объектов в Абхазии ведутся четвертый день, всего за время пребывания российских военнослужащих в республике было продезинфицировано около 200 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей, сообщает пресс-служба ЮВО.

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Минобороны России в течение двух дней проводили мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов Гулрыпшского района. Военные обработали Республиканский центральный военный госпиталь Министерства обороны республики, Туберкулезный диспансер, рынок, здание администрации, РОВД и воинскую часть, отмечают в пресс-службе.

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики © Foto / Минобороны России

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики © Foto / Минобороны России

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики © Foto / Минобороны России

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики © Foto / Минобороны России 1 / 4 © Foto / Минобороны России Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики

"Всего за два дня было обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 70 тысяч квадратных метров и прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий общей площадью более 15 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

В мероприятиях обработки принимают участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ и задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота совершила марш с Крымского полуострова и прибыла в Абхазию 19 октября, преодолев более 800 километров.

В апреле 2020 года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии.

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