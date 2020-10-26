Российские специалисты химзащиты провели дезинфекцию в Очамчырском районе

Работы специалистов химзащиты ведутся в Абхазии уже шестой день подряд, всего за время пребывания военных РХБЗ в республике было продезинфицировано около 300 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Российские специалисты химзащиты продезинфицировали в течение дня более 85 тысяч квадратных метров различных поверхностей на объектах социальной инфраструктуры Очамчырского района Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Сводный отряд РХБЗ Минобороны России, прибыл в Абхазию для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в республике неделю назад.

В понедельник 26 октября военнослужащие РХБ защиты Черноморского флота провели дезинфекцию социальных объектов в Очамчырском районе Абхазии: обработали здание администрации, прокураторы, МВД, рынка, районной больницы, школы и воинской части. Всего за день впервые было обработано более 85 тысяч квадратных метров различных поверхностей: 23 здания и 5 объектов, с прилегающей к ним территорией, а также дорожных покрытий, отмечается в сообщении.

В обработке участвуют 30 военнослужащих подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Минобороны России, задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Обработка объектов Очамчирского района © Foto / Минобороны России

Обработка объектов Очамчирского района © Foto / Минобороны России

Обработка объектов Очамчирского района © Foto / Минобороны России

Обработка объектов Очамчирского района © Foto / Минобороны России

Обработка объектов Очамчирского района © Foto / Минобороны России 1 / 5 © Foto / Минобороны России Обработка объектов Очамчирского района

Российские военные специалисты обрабатывают также дороги общего пользования.

Работы специалистов химзащиты ведутся в Абхазии уже шестой день подряд, всего за время пребывания военных РХБЗ в республике было продезинфицировано около 300 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.

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