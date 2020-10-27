Ажиотаж в пандемию: где и за сколько делают компьютерную томографию в Абхазии

Аслан Бжания 23 октября посетил Республиканскую больницу в Сухуме и дал указание врачам проводить бесплатные исследования на компьютерном томографе в период пандемии, учитывая, что установленное в государственной лечебнице оборудование куплено на бюджетные средства.

На данный момент по всей Абхазии компьютерный томограф работает только в Республиканской больнице в Сухуме, аппараты в Гудаутской и Гагрской районных больницах вышли из строя.

Sputnik

Благодарность пациентов

Комментируя в интервью радио Sputnik визит Аслана Бжания в Республиканскую больницу, главврач лечебного учреждения Аполлон Гургулия сказал, что оплату за проведение компьютерной томографии никто не узаконивал.

"Это (плата за оказание медицинской услуги – ред.) происходило как в любом лечебном учреждении. Президент пришел, предупредил о том, чтобы не брать плату с пациентов. Бывало, что благодарные люди отдавали за оказание услуг, но чтобы вымогали – я такого не слышал", - подчеркнул главврач.

По словам Аполлона Гургулия, сейчас наблюдается большая нагрузка на медицинское учреждение. Обследование на компьютерном томографе проходят пациенты, находящиеся на стационарном лечении и лечащиеся амбулаторно. Также томографию делают тем пациентам, у которых отрицательные анализы на COVID-19, сообщил главврач.

"Без результатов анализа на коронавирус мы не принимаем, так как к нам поступают соматические больные разного профиля в тяжелом состоянии. Если мы будем пропускать через КТ всех без разбора, в том числе COVID-положительных, мы фактически навредим больным, так как к различным патологиям у пациентов может добавиться еще и коронавирус", - сказал Гургулия.

Визит главы государства был связан с жалобами граждан на высокие цены проведения компьютерной томографии - 2500 рублей.

"Пациент обратился сюда, это был выходной день, и спросил, можно ли попасть на компьютерную томографию и сколько это стоит, одна сотрудница сказала "по-моему, стоит 2500 рублей", - сказал главврач в интервью Абхазскому телевидению.

Он сообщил, что на протяжении пяти лет не может добиться того, чтобы в больнице были введены официальные платные услуги на некоторые исследования. По его словам, платные услуги уже узаконены во многих лечебных учреждениях на постсоветском пространстве.

Главврач отметил, что исследования должны проходить, чтобы пациенты знали, за что и сколько нужно платить. При этом Гургулия подчеркнул, что государственное учреждение должно обеспечиваться необходимым расходным материалом. Исходя из того, что этого не происходит, некоторые руководители приобретают расходные материалы за свои деньги, потом приходится принимать пациентов за определенную сумму, которую устанавливают сами.

"Я, как главврач, не могу ходить за каждым пациентом и специалистом и следить, должны работать соответствующие структуры", - подчеркнул главврач.

Поломка медоборудования

В начале сентября в Гудаутскую центральную районную больницу доставили аппарат компьютерной томографии, приобретенный за счет движения абхазских бизнесменов "Мы – Вместе", однако 9 октября он уже прекратил функционировать. Спустя три дня в республику прибыли специалисты из Москвы, чтобы провести диагностику медицинского оборудования.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что с учетом эпидемиологической ситуации в стране специалисты сделают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки ввести в строй компьютерный томограф. Однако компьютерный томограф в Гудауте все еще не работает, и пока неизвестно, когда он вновь будет функционировать.

До недавнего времени платную томографию пациентам делали в Гагрской районной больнице. Исходя из того, что медицинское оборудование принадлежит коммерческой компании, врачи легально брали за услугу 2500 рублей с пациента. Но несколько дней назад томограф вышел из строя, сообщил главврач районной больницы Вячеслав Аргун.

"Люди говорят, вот нам нужно сделать компьютерную томографию, но дело в том, что она не всегда показывает (наличие коронавируса – ред.), это зависит от срока заболевания, если ты сделаешь КТ в первый день болезни, аппарат ничего не покажет, показать может на восьмые-тринадцатые сутки", - отметил он.

Представитель коммерческой организации, которой принадлежит компьютерный томограф, рассказал, что планируется починить медицинское оборудование в течение десяти-двенадцати дней.

"Испортился системный блок томографа, такое у нас уже было один раз в прошлом году из-за скачка напряжения. Тогда мы получили детали для починки из Германии, сейчас рейсы закрыты, поэтому восстановление томографа займет определенное время, но мы уже направили запрос", - сказал главврач Гагрской районной больницы.

Он также подчеркнул, что причиной поломки компьютерного томографа могло стать то, что много людей приходило на проведение обследования.

"Есть определенные показания для проведения КТ, которые четко обозначены, а к нам приходят люди и говорят, что просто хотят сделать томографию. Это объемное исследование легких, и не всегда оправданно его делать, его нужно проводить, если есть подозрение у врача", - отметил Аргун.

Как сообщили Sputnik в администрации Гагрского района, на данный момент по согласованию с компанией, которой принадлежит компьютерный томограф, определяются категории людей, которые будут получать медицинскую услугу бесплатно. Отмечается, что в связи с этим руководство района готово взять расходы на себя.

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