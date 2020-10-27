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Встреча президентов Абхазии и России в Москве не запланирована

© Sputnik / Владимир Баранов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в столицу Российской Федерации в понедельник 26 октября.

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. У Владимира Путина не запланировано встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания, который направился с рабочим визитом в Россию, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву 26 октября.

"Нет, в ближайшие дни каких-то контактов с президентом Абхазии (у Владимира Путина - ред.) не запланировано", - сказал Песков журналистам.

Однако, как уточнил пресс-секретарь президента РФ, "это не означает, что не может быть каких-то деловых контактов по другим направлениям", отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба президента Абхазии сообщила, что Аслан Бжания посетил Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации, где провел встречу с работающими в Москве абхазскими врачами, на которой обсуждались вопросы, связанные с борьбой с COVID-19 в Абхазии и организацией медицинской помощи населению республики.


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