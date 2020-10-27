23:30 27 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.46
  • EUR90.36
Поиск

Допмеры по борьбе с COVID введут в Абхазии после встречи Бжания с медиками в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
120202
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/1b/1031175013.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201027/1031174964/Dopmery-po-borbe-s-COVID-vvedut-v-Abkhazii-posle-vstrechi-Bzhaniya-s-medikami-v-Moskve.html

Президент Абхазии Аслан Бжания, находящийся с рабочим визитом в Москве, встретился с московскими врачами-соотечественниками в понедельник 26 октября.

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом будут введены в Абхазии по итогам встречи президента Аслана Бжания с медиками-соотечественниками в Москве, об этом на радио Sputnik рассказал посол Абхазии в России Игорь Ахба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания встретился с абхазскими врачами в Москве

"Эта встреча изначально была организована Посольством Абхазии в России, куда мы пригласили наиболее активных медиков-соотечественников, которые сталкивались с пандемией коронавируса, участвовали в лечебном процессе. Это и Владимир Аргун, и Виктория Тарба, и Мераб Ардзинба, и Астана Мушба, и Эдуард Бутба. Президент рассказал об эпидемиологической ситуации в Абхазии, о тех мерах, которые предпринимаются руководством в борьбе с этой заразой. Затем выслушали рекомендации врачей, присутствовавших на этой встрече. Будут приняты дополнительные меры для того, чтобы борьба с этим вирусом была более эффективной", - сказал Ахба.

По его словам, рекомендации касаются лечебного процесса, консультирования пациентов в режиме онлайн. Посол Абхазии в России отметил, что на встрече также обсуждалась возможность прибытия группы медиков из Москвы в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву в понедельник 26 октября. В тот же день президент встретился с врачами-соотечественниками, работающими в Москве.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сухум против Нового Афона: финал чемпионата Абхазии по футболу
На передовой: как абхазский школьник помогает Гудаутскому ковидному центру
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться