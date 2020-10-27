Допмеры по борьбе с COVID введут в Абхазии после встречи Бжания с медиками в Москве

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом будут введены в Абхазии по итогам встречи президента Аслана Бжания с медиками-соотечественниками в Москве, об этом на радио Sputnik рассказал посол Абхазии в России Игорь Ахба.

"Эта встреча изначально была организована Посольством Абхазии в России, куда мы пригласили наиболее активных медиков-соотечественников, которые сталкивались с пандемией коронавируса, участвовали в лечебном процессе. Это и Владимир Аргун, и Виктория Тарба, и Мераб Ардзинба, и Астана Мушба, и Эдуард Бутба. Президент рассказал об эпидемиологической ситуации в Абхазии, о тех мерах, которые предпринимаются руководством в борьбе с этой заразой. Затем выслушали рекомендации врачей, присутствовавших на этой встрече. Будут приняты дополнительные меры для того, чтобы борьба с этим вирусом была более эффективной", - сказал Ахба.

По его словам, рекомендации касаются лечебного процесса, консультирования пациентов в режиме онлайн. Посол Абхазии в России отметил, что на встрече также обсуждалась возможность прибытия группы медиков из Москвы в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву в понедельник 26 октября. В тот же день президент встретился с врачами-соотечественниками, работающими в Москве.

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