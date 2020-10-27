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Около 500 тестов на COVID исследовано в российском мобильном госпитале в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (944)
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На данный момент лечение в российском мобильном госпитале в Сухуме проходят 55 пациентов. Все они граждане Абхазии.

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Около 500 тестов на коронавирус проведено в российском мобильном госпитале в Сухуме, сообщает Министерство обороны России.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Для лечения пациентов с COVID-19 в Абхазии подготовлено более 450 мест

"Российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. В течение нескольких дней было обработано около 500 анализов. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить получение результатов", - говорится в сообщении.

Военные медики Южного военного округа в круглосуточном режиме продолжают принимать пациентов в мобильном госпитале. На данный момент в нем проходят лечение 55 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Все пациенты - граждане Абхазии. Их привозят на машинах скорой помощи из всех районов республики. Решение о госпитализации принимается по согласованию с участковыми врачами. Как отмечается в сообщении, больные получают лечение в полном объеме.

"На данный момент в распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование - 28 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), из них 4 переносных и 24 стационарных. Сейчас для поддержания дыхательной функции тяжело больных в реанимационном отделении задействовано 4 аппарата ИВЛ. В запасе имеется большое количество кислорода в баллонах, которые меняют по мере необходимости специально обученный персонал", - рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО лейтенант медицинской службы Ярослав Кузин.

Также в госпитале имеются современные мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Министерство обороны России по просьбе Абхазии развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. При необходимости госпиталь сможет принять до 150 пациентов.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (944)

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