Инфекционная больница Сухума снабжена бесперебойной подачей электронергии

По информации Минздрава, по всей Абхазии на сегодняшний день подготовлено более 450 койко-мест для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В инфекционной больнице Сухума теперь осуществляется бесперебойное снабжение электричеством, об этом сообщается на сайте администрации столицы.

Это произошло благодаря введению в эксплуатацию 28 октября дизель-генератора, который при отключении электричества будет автоматически запускаться, говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Сухума Беслан Эшба распорядился поставить дизель-генератор в Инфекционной больнице, чтобы на случай отключения света больные COVID-19 не оставались без необходимых процедур.

В инфекционной больнице с 13 октября принимают больных коронавирусной инфекцией. Для этого в ней подготовлено 30 койко-мест. Больница обеспечена необходимыми медикаментами для их лечения.

По данным Минздрава, в Гудаутском ковидном госпитале – 250 койко-мест, в Очамчырской ЦРБ – 20. В Гагре на данный момент – 18, но, как сообщил помощник главы администрации Гагрского района Батал Берзения, дополнительные сорок мест подготовят в детском отделении Гагрской ЦРБ с понедельника 2 ноября.

Также в Сухумской детской поликлинике 22 октября открыли кабинет для приема детей с COVID-19, на случай острой необходимости в ее распоряжении есть 20 ПЦР-тестов и аппарат ИВЛ.

Мобильный госпиталь Минобороны России, который прибыл в республику для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом в Абхазии, рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости в нем могут принять до 150 человек.

Всего с начала пандемии в Абхазии выявлено 4058 случаев коронавируса. Выздоровел 2071 человек, летальных случаев 36.