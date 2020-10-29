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Аслан Бжания встретился с Дмитрием Козаком в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Аслан Бжания в пятый раз за время нахождения на посту президента Абхазии совершает рабочую поездку в Москву.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. Аслан Бжания выразил слова благодарности руководству Российской Федерации за помощь, оказываемую нашей стране в борьбе с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, во встрече приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, начальник Управления по приграничному сотрудничеству Администрации президента России Алексей Филатов.

© Sputnik / Александр Уткин
Президенты Абхазии и Южной Осетии встретились с Козаком и Бабичем в Москве

Это уже пятая поездка Бжания в российскую столицу с момента его вступления в должность президента Абхазии.

Первый визит в Москву главы государства состоялся в начале мая этого года. Бжания тогда сопровождали министр финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган.

24 июня глава государства принял участие в Параде Победы в Москве, который был перенесен с 9 мая на конец первого летнего месяца из-за пандемии коронавируса. 

30 июля Бжания вновь посетил столицу России с рабочим визитом, тогда по итогам переговоров было принято принципиальное решение об открытии границы между двумя государствами.

В четвертый раз глава республики отбыл с рабочим визитом в Москву 7 сентября, где 9 сентября состоялась встреча президентов Абхазии и Южной Осетии Аслана Бжания и Анатолия Бибилова с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком и первым замминистра экономического развития РФ, который курирует всестороннее взаимодействие с государствами, Михаилом Бабичем.

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