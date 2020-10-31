Рынок, спортшкола, РОВД: российские военные завершили дезинфекцию в Гудауте

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Российские военнослужащие завершили химическую обработку в Гудауте, рассказал корреспонденту Sputnik представитель Минобороны России, майор Павел Груздев.
Он уточнил, что в течение второго дня работы в Гудауте специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России провели обработку на территории Центрального рынка, Детско-юношеской спортивной школы и районного отдела внутренних дел.
"В этом было задействовано семь единиц техники и 21 военнослужащий. На этом наша работа в Гудауте завершается. Следующим этапом у нас Гагра и граница по реке Псоу", - отметил он.
Общая площадь обработанной территории в субботу 31 октября российскими военнослужащими составляет около 50 тысяч квадратных метров.
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России прибыли в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции 20 октября.
В пятницу 30 октября они провели первую химобработку в Гудауте – зданий Центральной районной больницы, поликлиники и прилегающих к ним территорий.
До дезинфекции объектов в Гудауте российскими военнослужащими в республике было обработаны места массового скопления и дорог общего пользования Сухума, Гулрыпшского и Очамчырского районов, всего более 500 тысяч квадратных метров различных поверхностей.
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