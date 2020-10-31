Давно ждали: врач о централизованной подаче кислорода в Гудаутском госпитале

Централизованную подачу кислорода в реанимационном отделении Гудаутского ковидного центра ввели 26 октября. Теперь пациенты с COVID-19, которые подключены к аппаратам ИВЛ, получают кислород бесперебойно.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Централизованная подача кислорода в Гудаутском ковидном центре удобна не только пациентам, но и врачам, рассказал на радио Sputnik врач-анестезиолог-реаниматолог Мадина Дасания.

"Мы этого очень долго ждали. Централизованная подача кислорода улучшает работу с ковидными больными. В первую очередь, это удобно для больных. Раньше по мере окончания кислорода в баллоне, нужно было заменить баллон. Даже эти две-три минуты замены баллона были стрессом для больного. Две-три минуты, пока мы меняем баллон, больному неоткуда получать кислород. Сейчас идет бесперебойная передача кислорода. Пациенты намного комфортнее себя чувствуют. И медперсоналу, конечно же, удобнее работать. Раньше мы переживали за то, чтобы вовремя привезли заправленные баллоны, вовремя подсоединили к ИВЛ, а теперь об этом не надо думать. Но самое главное, что пациенты бесперебойно получают кислород. Это очень важно, потому что в лечении тяжелобольных без кислородной терапии никак", – пояснила Дасания.

По словам Дасания, кислородные баллоны загромождали палаты. По технике безопасности, они не должны стоять рядом с пациентом, но выхода никакого не было – нужно было обеспечивать подачу кислорода людям, которые задыхались.

"Теперь в два раза меньше расхода кислорода стало, потому что когда много подсоединений, случаются и утечки кислорода в атмосферу. Спасибо Министерству здравоохранения и правительству, которые делают все возможное, а порой – и невозможное. Спасибо ребятам, которые все это время таскали баллоны", – отметила она.

Мадина Дасания добавила, что хотелось бы, чтобы централизованной подачей кислорода было обеспечено не только отделение реанимации, но и терапевтические корпусы.

"Технически, конечно, хотелось бы, чтобы вся больница была централизованная. Сейчас баллоны находятся вне здания. Каждый баллон подключается к специальным рампам. Сейчас наладили подачу кислорода бесперебойно. Хотелось бы, чтобы в Гудауте была централизованная подача кислорода, который шел бы с собственной станции", – добавила Дасания.

В Гудаутском госпитале провели коммуникации по снабжению кислородом реанимационного отделения с пациентами с COVID-19 в октябре 2020 года.

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