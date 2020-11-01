Гуния: в инфекционной больнице Сухума не хватает медперсонала

Утром 1 ноября на сайте администрации Сухума появилось объявление, что в инфекционную больницу требуются медсестры и санитары для работы в "красной зоне".

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице есть острая нехватка медицинского персонала, рассказал Sputnik и. о. главврача больницы Астамур Гуния.

"У нас круглосуточные дежурства, чтобы мы все успели, нам потребуется 15 медсестер – это только медсестры, – потому что кроме тех, кто лежал у меня в отделении, мы в коридоре тоже койки поставили, туда пришлось положить несколько человек", – рассказал он.

Также в больницу требуются санитары, в связи с тем что работающие в штате инфекционной больницы – преклонного возраста, добавил врач.

"Санитары тоже – проблема большая: санитары, которые у нас, им всем по 70-80 лет, они в этой форме не могут работать целой день, тяжело это очень, а представляете, где 35 человек лежит, там ведь за ними убирать надо, постель стелить, коридоры мыть", – отметил Гуния.

По его словам, есть ещё люди, которые не имеют возможности лечиться дома, потому что у них нет денег, и некому делать капельницы, таких тоже иногда приходится укладывать в больницу.

На сегодняшний день в Абхазии выявили 4233 случая коронавируса, 2267 человек выздоровели и 42 умерли.

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