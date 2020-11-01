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Еще 69 новых случаев коронавируса подтвердили в Абхазии за сутки

© Sputnik / Константин Михальчевский
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (959)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодня – 4302. Выздоровели 2314 человека, летальных случаев 42.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии провели у 358 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 69 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 134 человека, у 116 из них диагноз COVID-19 подтвержден, отмечает Оперштаб. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 5 пациентов.

© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного человека тяжёлое.

© Sputnik / Сергей Аверин
Гуния: в инфекционной больнице Сухума не хватает медперсонала

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 64 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (959)

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