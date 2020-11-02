Посольство России в Абхазии продлило ограничения на прием посетителей

Консульский отдел посольства России в Абхазии ограничил прием посетителей из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в республике 12 октября.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Ограничения на прием посетителей консульским отделом посольства России в Абхазии продлеваются в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщается на странице посольства в Facebook.

Отмечается, с 9 ноября будет производиться исключительно выдача готовых заграничных паспортов, как пятилетних, так и десятилетних.

Оказание других консульских услуг приостанавливается.

Справки по срочным вопросам можно получить по телефону: +7 840 226 03 91 или по электронной почте: rusembsukhum@mail.ru.

Консульский отдел посольства России в Абхазии прекращал прием посетителей в марте из-за мер, введенных властями Абхазии по борьбе с коронавирусом. С 12 мая отдел возобновил прием посетителей.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодня – 4302. Выздоровели 2314 человека, летальных случаев 42.

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