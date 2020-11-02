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Сокращение импорта помогло реализовать урожай бахчевых в Гудаутском районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201102/1031207380/Sokraschenie-importa-pomoglo-realizovat-urozhay-bakhchevykh-v-Gudautskom-rayone.html

В сезоне 2020 года в Гудаутском районе было собрано 800 тонн урожая арбуза и дыни, что примерно на 200 тонн меньше аналогичного периода прошлого года.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Сокращение объемов импорта в период пандемии способствовало реализации почти всего урожая бахчевых культур на внутреннем рынке в сезоне 2020 года, рассказал начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

В этом году было посеяно меньше бахчевых культуры - 17 гектаров земли, в результате было собрано 800 тонн арбуза и дыни.

"Для сравнения, в прошлом сезоне было около одной тысячи тонн, но тогда мы не смогли реализовать эту продукцию, так как много импортировалось. На этот раз нам удалось продать все, что произвели, так как в период пандемии объемы импорта сильно сократились", - объяснил Кварацхелия.

Кварацхелия предполагает, что с учетом положительных результатов по сбыту бахчевых культур, в следующем сезоне крестьяне увеличат объемы производства, и в Гудаутском районе можно будет ожидать в два или три раза выше урожай арбуза и дыни в сравнении с 2020 годом.

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Ранее председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба рассказал, что товарооборот Абхазии на 1 августа зафиксирован на сумму 13 миллиардов 823 миллиона рублей при плановой цифре – 15 миллиардов 897 миллионов рублей.

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