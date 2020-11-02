Мусоросвалка в Галском районе заполнится до конца 2020 года

Новое место для организации мусорного полигона в Галском районе уже выбрано, но для этого необходимо финансирование.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Мусорная свалка в селе Щащикуара Галского района заполнится до конца 2020 года, об этом на радио Sputnik сообщил первый заместитель главы администрации Галского района Сурам Джинджолия.

Галская мусорная свалка стихийно образовалась в селе Щащикуара 25 лет назад. Она находится в двух километрах от города и в 17 километрах от моря. Ближайшие дома расположены в 500 метрах от полигона.

"Нынешняя мусоросвалка находится не совсем в подходящем месте. Недалеко от нее живут люди, к тому же свалка расположена близко к городу. Были споры и раньше, что может быть неприятный запах. И тем не менее мусор бросали именно там. Но котлован заполнится до конца года", – рассказал он о проблеме.

После протестных акций в конце 2018 - начале 2019 года жителей сухумского микрорайона Маяк, требовавших закрыть столичную свалку, бытовые отходы из Сухума стали свозить в село Щащикуара.

Как сообщил Джинджолия, недавно глава района Константин Пилия со специальной комиссией посетил старый полигон, куда еще в советское время вывозили мусор. Комиссия даже выбрала новое место для утилизации бытовых отходов. Оно находится в пяти километрах от города, и в ближайшем радиусе не живут люди. Но проблема в том, что новую свалку необходимо обустроить по всем нормам, а на это нужны немалые деньги.

"Там много работ нужно провести, соорудить котлован. Для этого нужны немалые деньги. Пока не знаем, кто профинансирует эти затраты. Но, на мой взгляд, если остальные районы, которые вывозят сюда мусор, не помогут, то Галский район один не справится. У нас нет ни соответствующей техники, ни денег", – отметил Джинджолия.

Свалочный перевал: мусорные пейзажи полигона в Щащикуаре

Если работы по сооружению нового мусорного полигона не провести сейчас, то с нового года, по словам первого заместителя главы администрации Гала, некуда будет девать мусор.

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