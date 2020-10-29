Если позволит "ковид": технику для уборки мусора планируют закупить в Гагре

На приобретение нужного количества мусороуборочной техники и контейнеров в Гагре необходимо около 20 миллионов рублей.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Приобрести новую мусороуборочную технику и контейнеры планируют в Гагре к следующему курортному сезону, если не помешает пандемия коронавируса, об этом сказал корреспонденту Sputnik начальник управления городским хозяйством Гагрского района Роман Чагава.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в распоряжении управления три мусороуборочных автомобиля, но для полноценной работы необходимо еще четыре или пять единиц.

"В начале сезона у нас было только две мусороуборочные машины, третью отремонтировали, но этого количества недостаточно для полноценной уборки города, особенно летом. Надо увеличивать парк хотя бы на четыре-пять машин, чтобы системно убирать город, и закупить около 400 контейнеров", - отметил Чагава. © Sputnik Российский инженер предложил свое решение проблемы свалок в Абхазии

По подсчетам Чагава, в среднем каждая мусороуборочная техника в новом состоянии будет стоить от трех до четырех миллионов рублей. В общем, на их закупку понадобится примерно 15 миллионов рублей и около пяти миллионов рублей на приобретение необходимого инвентаря.

"Мы надеемся, что пандемия наконец-то закончится и все наладится. Также надеемся, что в этом (в закупке мусороуборочной техники - ред.) нам поможет руководство страны. Если такой возможности не будет, то, я так думаю, мы возьмем кредит в банке, так как без этой техники мы не справляемся", - сказал Чагава.

Он добавил, что в пик курортного сезона мусор вывозят на полигон, расположенный за городом Гагра, 15-20 раз в день, в межсезонье - около пяти раз в день. По словам Чагава, этот полигон, куда свозятся бытовые отходы также из Гудаутского района, находится в ужасном состоянии, так как возможности переработать или же утилизировать мусор там нет. Отходы приходится закапывать в землю с помощью специальной техники.

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