22:39 02 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD80.57
  • EUR93.76
Поиск

Все по плану: около одной тысячи тонн винограда собрали в Гудаутском районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
222 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/02/1031209183.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201102/1031208866/Vse-po-planu-okolo-odnoy-tysyachi-tonn-vinograda-sobrali-v-Gudautskom-rayone.html

Всего в Гудаутском районе насчитывается 181 гектар частных виноградных насаждений, по данным районного сельхозуправления.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Около одной тысячи тонн винограда собрали в Гудаутском районе, как и планировали в сезоне 2020 года, рассказал корреспонденту Sputnik начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

"В прошлом году тоже был неплохой урожай винограда, даже примерно на 5-10% больше. Я думаю, что на объем продукции повлияли погодные условия. Лето выдалось засушливым, и по этой причине, мне кажется, товарный вид ягоды в этом году немного хуже, но в целом качество не пострадало. Сбор уже подходит к завершению", - отметил он.

Кварацхелия уточнил, что всего в Гудаутском районе насчитывается 181 гектар частных виноградных насаждений.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Хороший урожай: Абхазия нарастила экспорт фруктов и ореха

По его подсчетам, из собранного урожая в нынешнем сезоне получится около 650 тонн чистого виноградного сока. При подготовке вина с добавлением сахара и воды, как это делают многие крестьяне, общий объем вина может составить более 1200 тонн.

Примерно столько же тонн киви планируют собрать в Гудаутском районе в 2020 году, что на 300 тонн меньше показателей 2019 года. Всего в районе 32 гектара насаждений киви.

Особых изменений в объеме полученного урожая фейхоа в этом сезоне Кварацхелия не наблюдает. По его словам, с 78 гектаров планируют получить 270 тонн этой ягоды, что сопоставимо с итогами прошлого сезона.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Поиск жертв продолжается: работы спасателей на месте разрушений в Турции
Временные меры: по улице Аидгылара ввели одностороннее движение
Все про тыкву
Все про тыкву: что надо знать об осенней ягоде
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться