Все по плану: около одной тысячи тонн винограда собрали в Гудаутском районе

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Около одной тысячи тонн винограда собрали в Гудаутском районе, как и планировали в сезоне 2020 года, рассказал корреспонденту Sputnik начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия.
"В прошлом году тоже был неплохой урожай винограда, даже примерно на 5-10% больше. Я думаю, что на объем продукции повлияли погодные условия. Лето выдалось засушливым, и по этой причине, мне кажется, товарный вид ягоды в этом году немного хуже, но в целом качество не пострадало. Сбор уже подходит к завершению", - отметил он.
Кварацхелия уточнил, что всего в Гудаутском районе насчитывается 181 гектар частных виноградных насаждений.
По его подсчетам, из собранного урожая в нынешнем сезоне получится около 650 тонн чистого виноградного сока. При подготовке вина с добавлением сахара и воды, как это делают многие крестьяне, общий объем вина может составить более 1200 тонн.
Примерно столько же тонн киви планируют собрать в Гудаутском районе в 2020 году, что на 300 тонн меньше показателей 2019 года. Всего в районе 32 гектара насаждений киви.
Особых изменений в объеме полученного урожая фейхоа в этом сезоне Кварацхелия не наблюдает. По его словам, с 78 гектаров планируют получить 270 тонн этой ягоды, что сопоставимо с итогами прошлого сезона.
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