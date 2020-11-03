Дело по факту взятки сотрудниками ГАИ передано в Гудаутский суд

Сотрудники ГАИ Гудаутского РОВД Саид Гарцкия и Сасрыква Чедия подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору и превышении должностных полномочий.

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии завершила предварительное расследование по уголовному делу в отношении сотрудников ГАИ Саида Гарцкия и Сасрыквы Чедия и направила дело в Гудаутский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Гарцкия и Чедия решением Сухумского городского суда были заключены под стражу на один месяц.

Сотрудники ГАИ были задержаны в ходе проведения сотрудниками Службы государственной безопасности оперативного эксперимента при получении взятки.

По данным Генпрокуратуры, 11 сентября лейтенант милиции Саид Гарцкия и старший лейтенант милиции Сасрыква Чедия, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, на стационарном посту ГАИ "Бамбора" Гудаутского района получили взятку в семь тысяч рублей.

Они выявили нарушение правил дорожного движения, но за денежное вознаграждение не стали составлять протокол об административном правонарушении, "что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства".

Злоупотребление должностными полномочиями наказывается штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от одного до четырех лет.

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