Задержанные за взятку сотрудники ГАИ Абхазии арестованы на месяц

Сотрудники ГАИ были задержаны в ходе проведения сотрудниками Службы государственной безопасности оперативного эксперимента при получении взятки.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Сотрудники ГАИ Гудаутского РОВД Саид Гарцкия и Сасрыква Чедия, подозреваемые в получении взятки, решением Сухумского городского суда заключены под стражу на один месяц, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Абхазии.

В ведомстве уточнили, что адвокаты подозреваемых не согласились с таким решением и обжаловали постановление Сухумского городского суда в Верховный суд.

По данным Генпрокуратуры, 11 сентября лейтенант милиции Саид Гарцкия и старший лейтенант милиции Сасрыква Чедия, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, на стационарном посту ГАИ "Бамбора" Гудаутского района получили взятку в семь тысяч рублей.

Они выявили нарушение правил дорожного движения, но за денежное вознаграждение не стали составлять протокол об административном правонарушении, "что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства".

Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и пункту "а", части 4 статьи 292 УК (получение взятки должностным лицом в составе группы по предварительному сговору)

Злоупотребление должностными полномочиями наказывается штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от одного до четырех лет.

Оперативные эксперименты для выявления "охотников за автотуристами" в конце августа на заседании с членами правительства поручил провести президент Абхазии Аслан Бжания.

Читайте также: