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Оперативный эксперимент: стали известны подробности задержания сотрудников ГАИ в Бамборе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200915/1030947011/Operativnyy-eksperiment-stali-izvestny-podrobnosti-zaderzhaniya-sotrudnikov-GAI-v-Bambore.html

Против сотрудников Госавтоинспекции завели уголовное дело о превышении полномочий и получении взятки.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Сотрудники ГАИ Гудаутского РОВД, подозреваемые в получении взятки, были задержаны в ходе проведения сотрудниками Службы государственной безопасности оперативного эксперимента, сообщила Генпрокуратура Абхазии.

По данным прокуратуры, лейтенант милиции Саид Гарцкия и старший лейтенант милиции Сасрыква Чедия, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, на стационарном посту ГАИ "Бамбора" Гудаутского района получили взятку в семь тысяч рублей. 

Как говорится в сообщении, они выявили нарушение правил дорожного движения - "пересечение сплошной разделительной линии и отсутствие технического осмотра транспортного средства со стороны водителя автомашины марки "Мазда-6" - Королева Р.А.", но за денежное вознаграждение не стали составлять протокол об административном правонарушении, "что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства".   

Гарцкия и Чедия задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

© Sputnik Табылды Кадырбеков
Сотрудники ГАИ Гудаутского РОВД задержаны за взятку

Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и пункту "а", части 4 статьи 292 УК (получение взятки должностным лицом в составе группы по предварительному сговору)

Злоупотребление должностными полномочиями наказывается штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от одного до четырех лет.

"Названные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления в законную силу обвинительного приговора",  - заключили в Генпрокуратуре. 

Оперативные эксперименты для выявления "охотников за автотуристами" в конце августа на заседании с членами правительства поручил провести президент Абхазии Аслан Бжания.

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