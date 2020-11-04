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Проблемы с орехом

Двойная недостача: план по ореху не выполнен в Гудаутском районе из-за грибка

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201104/1031216197/Dvoynaya-nedostacha-plan-po-orekhu-ne-vypolnen-v-Gudautskom-rayone-iz-za-gribka.html

По информации от Министерства сельского хозяйства Абхазии, к началу ноября 2020 года республика экспортировала более одной тысячи тонн ореха фундука, что на 85% больше показателей 2019 года.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Из-за нехватки противогрибковых препаратов в Гудаутском районе не удалось выполнить план по урожаю ореха, рассказал начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

"У нас 161 гектар ореха фундука в районе. В прошлом году мы собрали 42 тонны, в этом - 60 тонн, а планировали около 150 тонн. Причиной тому стало грибковое заболевание, которому подвержен орех. В прошлом году нам дали немного препаратов, а в этом сезоне вообще ничего не получили", - уточнил Кварацхелия.

Как уточнили Sputnik в Министерстве сельского хозяйства Абхазии, в нынешнем сезоне действительно были определенные проблемы с приобретением препаратов для борьбы с грибковыми заболеваниями, но при поддержке России удалось пополнить запасы фунгицидов и пестицидов, которых используют уже в следующем году.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Данного количества, конечно же, не хватит на всю Абхазию, но даст возможность локально бороться со вспышками этого заболевания. Со следующего года, скорее всего, в начале весны, мы будем раздавать крестьянам препараты от грибковых заболеваний и мраморного клопа", - рассказал замминистра сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Хагуш.

Он добавил, что препараты закупят в рамках соглашения с Россией о поддержке сельского хозяйства на сумму 137 миллионов рублей. Также часть этих средств направлена на борьбу с мраморным клопом, который, ко всему прочему, переносчик грибковых заболеваний. Лечить орех и фундук от этих заболеваний необходимо два раза в год - до и после цветения, объяснил Хагуш.  

Замминистра сельского хозяйства подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, по всей республике удалось сохранить около 70-80% ореха фундука, и спрос на орехи высокий. По данным Государственного таможенного комитета, на начало ноября текущего года экспортировано более одной тысячи тонн ореха фундука, что на 85% больше аналогичного периода 2019 года. Цена на этот вид товара варьируется от 120 до 150 рублей за килограмм.

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