Гагрский район останется без электричества в пятницу 6 ноября

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" сообщает о том, что в пятницу 6 ноября с 11.30 до 15.00 Гагрский район и город Пицунда останутся без подачи электроэнергии.

"В связи с ремонтными работами будет отключена ПС Бзыбь, без подачи электроэнергии останутся Гагрский район, город Пицунда", – говорится в сообщении на странице РУП в Фейсбуке.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Борьба с нелегальным майнингом пока не дала ощутимых результатов. В связи с пандемией собираемость средств за потребленную энергию в 2020 году уменьшилась с 30 миллионов рублей в месяц до 15-20 миллионов рублей. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии опять потребуется переток энергии из России. Изношенность энергосетей достигла критического состояния.

9 октября вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела рабочую встречу в Москве по вопросам энергоснабжения республики. По итогам стало известно, что Абхазия не останется без электричества на время ремонта на ИнгурГЭС. Российская сторона определила оператора и предложила техническую схему поставок электроэнергии.

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