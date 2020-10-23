Переток, майнинг и Инвестпрограмма: в "Черноморэнерго" обсудили проблемы энергоотрасли

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Вопросы обеспечения электроэнергией населения Абхазии в осеннее-весенний период и на время ремонтно-восстановительных работ в деривационном тоннеле, урегулирования деятельности по добыче криптовалют и реализации Инвестпрограммы обсудили на совещании в РУП "Черноморэнерго" 22 октября, сообщается на сайте Министерства экономики.

На время ремонтных работ на ИнгурГЭС предстоит прием больших объемов мощностей, с которыми раньше республике не приходилось сталкиваться. Как отмечается в сообщении Минэка, линии, по которым пойдет переток, пока не готовы к таким нагрузкам, и потому в "Черноморэнерго" проводится "колоссальная подготовительная работа".

Главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация обратил внимание на резкие перегрузки трансформаторов из-за подключения майнингового оборудования.

"Уже сегодня в Дранде из-за перегрузки отключился трансформатор. Такая же ситуация случилась в селе Мыку. Сработала автоматика, и трансформаторы просто отключились, а возможны разные сценарии, в том числе и взрывы. И это - пока мы еще далеки от пика естественных нагрузок, связанных с похолоданием. Еще пара недель, опустится температура и подобные случаи участятся. И даже замена трансформаторов не сможет снять вопрос перегрузки, так как сечение провода и пропускная способность линии не изменятся", - пояснил Кация.

Гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа подчеркнул, что "вне зависимости от того, кто это, человек, занимающийся коммерческой деятельностью, объект жизнеобеспечения или население - все должны понимать, что существуют допустимые мощности". По его словам, необходимо применять "самые жесткие меры для создания условий по экономии электроэнергии, иначе население просто останется без света, что недопустимо".

В Абхазии была создана комиссия по выявлению нелегально подключенных объектов к сетям. За время ее работы были проведены рейды в Галском, Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Гагрском районах. На очереди остальные регионы страны. Как отметил технический директор РУП "Черноморэнерго" Рамин Зингишвили, отключить майнеров не так легко, зачастую дело доходит до конфликтов.

В РУП "Черноморэнерго" проводится работа не только по выявлению незаконно подключенных майнинговых ферм, но и по сбору денег за использованную электроэнергию.

Без жестких мер не обойтись: Озган рассказала о потерях "Черноморэнерго" от майнинга>>

"Мы выезжаем на места. Встречаемся с майнерами, в том числе и потенциальными. Задача отдела сбыта – собрать деньги за использованную электроэнергию. По итогам всех наших выездов составляются акты, выписываются счета. Только в августе с ферм по майнингу криптовалют было получено примерно два миллиона рублей, а в сентябре уже больше восьми миллионов. Количество известных нам майнеров увеличилось за этот период практически в два раза", - отчитался директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Даур Делба.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что необходимо продолжить работу по установлению лиц, которые в коммерческих целях потребляют электроэнергию.

"Эти цифры – это то, что мы имеем на сегодняшний день. Это вовсе не означает, что все эти мощности мы можем себе позволить. Мы должны понимать, какие у нас возможности по каждому отдельному случаю, и только исходя из этого предоставлять гражданам технические условия на подключение. Иначе мы совместными усилиями оставим своих граждан без света. В этой связи необходимо реагировать совместно с представителями Службы государственной безопасности и МВД. Даже с учетом человеческого фактора и того, что все друг другу родственники, работу РУП "Черноморэнерго" как хозяйствующему субъекту в любом случае придется проводить, и в этом вопросе мы рассчитываем на поддержку оперативного характера", - сказала Озган.

В ходе совещания также рассказали, что РУП "Черноморэнерго" направило в Министерство экономики предложение по ужесточению мер административного воздействия и о многократном увеличении штрафных санкций за несанкционированное подключение к сетям.

Путь майнера: добыча криптовалют в Абхазии>>

На совещании первый заместитель генерального директора РУП "Черноморэнерго" Зураб Багапш отметил, что работа по реализации Инвестиционной программы идет своим чередом.

На данный момент осуществляют поставки оборудования, идут строительные работы по подстанциям.

Читайте также: