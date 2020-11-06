Ретро-поезд "Сочи" будет курсировать в Абхазию и в зимний период

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора вагоны туристического поезда проходят дезинфекцию перед посадкой пассажиров и в пути следования.

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Туристический поезд "Сочи", связывающий Туапсе, Сочи и туристический городок Сириус с Абхазией, продолжит курсировать и в зимний период, сообщает Вести Сочи.

Ретро-поезд совершает маршрут из Туапсе в Гагру. Первый рейс состоялся 15 августа 2020 года.

Из Сочи поезд отправляется ежедневно, кроме вторника, в 08:00, в обратном направлении из Гагры – в 19:00.

В состав поезда включены купейные вагоны, общие вагоны с местами для сидения и плацкартный вагон. Все они оформлены в стилистике советской эпохи и полностью соответствуют всем современным требования: оснащены кондиционерами, розетками и usb-портами для зарядки мобильных телефонов.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора вагоны туристического поезда проходят дезинфекцию перед посадкой пассажиров и в пути следования.

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