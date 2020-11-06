Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России приступили к дезинфекции объектов в Гагре в четверг 5 ноября.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Российские военнослужащие химзащиты завершили дезинфекцию в черте города Гагра в пятницу 6 ноября, рассказал корреспонденту Sputnik представитель Минобороны России, майор Павел Груздев.

"Силами сводного отряда РХБЗ Черноморского флота Южного военного округа сегодня обработали Центральную районную больницу площадью до 13 тысяч квадратных метров и около девяти тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Также обработано здание БТИ площадью 4,5 тысячи квадратных метров и дорожного покрытия до 6,5 тысячи квадратных метров", - отметил он.

Груздев уточнил, что в работе было задействовано семь единиц техники и 20 человек. На этом дезинфекция в черте города Гагра завершена. С субботы 7 ноября специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты приступят к дезинфекции КПП "Псоу".

© Foto / Павел Груздев Российские военнослужащие завершили дезинфекцию в черте города Гагра

Ранее российскими военнослужащими в республике были обработаны места массового скопления и дороги общего пользования Сухума, Гулрыпшского, Очамчырского и Гудаутского районов, всего около 600 тысяч квадратных метров различных поверхностей.

Сводный отряд РХБЗ Черноморского флота Минобороны России прибыл в Абхазию 19 октября. Ранее в апреле 2020 года российские военнослужащие химзащиты уже проводили дезинфекцию объектов в Абхазии.

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