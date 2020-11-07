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Запуск движения троллейбусов в Сухуме отложен

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Движение троллейбусов в Сухуме было приостановлено с 4 ноября в связи с переводом троллейбусной линии на улицу Аидгылара.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Запуск движения троллейбусов в Сухуме отложен по причине возникших препятствий, которые не входят в компетенцию МУП "Троллейбусное управление", рассказал Sputnik главный инженер управления Энвер Чамагуа.

© Sputnik / Илона Хварцкия
Движение троллейбусов в Сухуме будет приостановлено 4 ноября на три дня

"Меня это огорчило, так как мы и днем, и ночью работали для того, чтобы успеть к сроку и со своей стороны провели всю необходимую работу для возобновления движения транспорта, но столкнулись с проблемами, которые в нашу компетенцию не входят. Например, помимо наших проводов, там оказалось много других проводов, которые низко свисают, и их нужно привести в порядок. Также местами помешали деревья", - отметил он.

Возобновить движение троллейбусов в столице планировалось 7 ноября.

Чамагуа добавил, что возобновить троллейбусное движение будет возможно после устранения этих препятствий другими профильными органами – СУЭС и МУП "Благоустройство", которые, предположил он, смогут это сделать уже после выходных.

Новый маршрут общественного транспорта ввели по улице Аидгылара, которую временно сделали односторонней. Связано это с заменой коммуникаций по улице Абазинская, где раньше проходил общественный транспорт.

Работы на улице Абазинской продлятся от двух до четырех месяцев.

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