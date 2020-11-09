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Около 100 зараженных COVID вылечили в мобильном госпитале в Сухуме с 20 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (975)
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Российские военные медики продолжают лечение больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. С 20 октября военные медики Южного военного округа приняли на лечение более 150 пациентов, сообщает пресс-служба ЮВО.

В сообщении говорится, что около 100 из них после проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий были выписаны домой. В настоящее время в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум, на лечении находятся 50 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Больные получают лечение в полном объеме. Все пациенты - граждане Республики Абхазия.

Больных привозят на машинах скорой помощи из всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

© Видео Минобороны России
Российский мобильный госпиталь в Сухуме принял более 100 пациентов с 20 октября

Также отмечается, что российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно провели более двух тысяч исследований по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории для информирования граждан о результатах.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в Сухум.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (975)

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