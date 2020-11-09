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Водопроводную трубу прорвало в Сухуме на улице Искандера

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В Абхазии
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На улице Фазиля Искандера в Сухуме ремонтные работы по замене водопроводной трубы проводились пять лет назад.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. В Сухуме на улице Искандера прорвало водопроводную трубу, сообщил Sputnik заместитель директора департамента коммунального хозяйства столицы Руслан Авидзба.

"На улице Искандера проложена пластиковая труба диаметром 500 миллиметров, делали ее пять лет назад. Сейчас лопнул стык, и будем восстанавливать именно этот участок, потому что труба заменена с новыми задвижками", - отметил Авидзба.

По его словам, сейчас на улице откачивают воду, проблему планируют устранить в течение суток. На этой улице водопроводная труба была заменена пять лет назад.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с водой в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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