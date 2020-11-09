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"Олимпик" из Абхазии победил на футбольном турнире в Сочи

© Foto / Рамин Барганджия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201109/1031251118/Olimpik-iz-Abkhazii-pobedil-na-futbolnom-turnire-v-Sochi.html

Абхазский "Олимпик" уже в третий раз участвует в любительской футбольной лиге "8 на 8", в прошлый раз команда заняла третье место.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Абхазская футбольная команда "Олимпик" заняла первое место на турнире Любительской футбольной лиги Сочи "8 на 8" и выиграла путевку на чемпионат России, рассказал Sputnik капитан команды Рамин Барганджия.

"У нас было 15 матчей. За каждый выигрыш три очка дается, за ничью - одно. Вот так по лесенке мы поднялись за счет очков и побед на первое место и стали досрочными чемпионами", - сказал Барганджия.

Турнир проходил с 9 августа по 8 ноября.

© Sputnik / Леон Гуния
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Абхазская команда "Олимпик" по итогам турнира выиграла путевку на чемпионат России по футболу "8 на 8", по предварительной информации он пройдет в марте в Адлере.

ФК "Олимпик" была основана в 2019 году, три раза участвовала в ЛФЛ, и последний раз оказался победным. На предыдущем турнире команда заняла третье место.

В любительской футбольной лиге "8 на 8" участвуют команды с количеством игроков в восемь человек. Лига организовывает всероссийские и региональные соревнования по разновидности футбола с меньшим числом игроков, меньшим временем игры и на меньшей по размеру площадке, проходящие на открытом воздухе.

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