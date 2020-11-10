Минэкономики Абхазии включило в реестр 65 ферм по добыче криптовалют

Согласно постановлению Кабмина Абхазии, не позднее 7 ноября предприниматели, занимающиеся майнингом криптовалют, должны были получить в Министерстве экономики выписку, подтверждающую факт внесения сведений в реестр.

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство экономики Абхазии включило 65 ферм по добыче криптовалют в реестр по состоянию на 10 ноября, сказал в интервью Sputnik заместитель министра экономики Абхазии Теймураз Миквабия.

Заявки в Минэкономики подали и индивидуальные предприниматели, и юридические лица.

"Естественно, зарегистрировались еще не все, но в настоящий момент ведется работа по выявлению ферм, владельцы которых не подали заявки", - отметил он.

В случае если держатель фермы по добыче криптовалют уклоняется от регистрации и получения выписки из реестра, то согласно Кодексу об административных правонарушениях, за самовольное подключение к линиям электропередачи и потребление электроэнергии предполагаются санкции, в том числе наложение штрафа и запрет на осуществление деятельности на срок до 90 дней, подчеркнул замминистра.

"Если предприниматель не зарегистрируется, то санкции могут быть применены в его отношении еще раз", - сказал Миквабия.

В Министерстве экономики Абхазии сообщили, что владельцы ферм по добыче криптовалют могут быть включены в реестр и продолжить работу уже на законных основаниях.

Кабинет министров Абхазии 21 сентября 2020 года принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Этим постановлением отменялся запрет на деятельность по майнингу криптовалют. Еще одним постановлением "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики" Кабмин установил специальный тариф на электричество для майнеров.

Решение Кабмина также предполагает регистрацию лиц, занимающихся добычей криптовалют. Они должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, состоять на учете в налоговых органах, быть зарегистрированными в органах государственной статистики и государственных внебюджетных фондах.

Сотрудники Министерства экономики проводят консультации по вопросам государственной регистрации, постановки на учет в налоговых органах. В рамках работы "горячей линии" предпринимателям также помогут с оформлением деятельности по добыче криптовалют, заполнить заявление о включении в реестр электроустановок.

Обратиться за консультацией можно в любой удобной форме: по телефону горячей линии +7(940)754-33-33 или по электронной почте hotline@mineconom-ra.org.

Правительство Абхазии в конце 2018 года приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы ИнгурГЭС.

Решение Кабмина о запрете майнинга было принято "в связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Абхазии, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы".

При этом правительство не запретило завозить оборудование для добычи криптовалюты. Только за первые шесть месяцев этого года в Абхазию завезли оборудования на 42 миллиона рублей, в 2019 году сумма составила более чем 12 миллионов рублей.

Читайте также: