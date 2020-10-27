"Ситуация критическая": как Абхазии "перезапустить" энергосистему

Привлечь инвестиции для модернизации энергетической инфраструктуры можно, только изменив закон "Об энергетике", сняв запрет на российские инвестиции, считает активист партии "Амцахара" Руслан Какубава.

На прошлой неделе в Абхазии была создана комиссия по реформе энергетической системы. Предполагается, что в ее работе примут участие члены ОП, эксперты в сфере энергетики и специалисты РУП "Черноморэнерго". В задачи комиссии входит разработка концепции реформы энергетики.

О проблемах энергосистемы Абхазии и о том, что не позволяет России инвестировать в ее развитие, в интервью Sputnik Абхазия рассказал активист партии "Амцахара" Руслан Какубава.

Sputnik

- Не секрет, что ветхость инфраструктуры и перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Каково реальное положение дел в отрасли?

- Ситуация критическая. Для такого вывода не надо обладать какой-то особой информацией. Достаточно просто жить в нашей стране. Каждый из нас сталкивается с отключениями электроэнергии по несколько раз в день. А уж веерные отключения вообще стали нашими буднями.

- В чем причина энергодефицита в республике?

- Это и проблемы на ИнгурГЭС, и увеличение нагрузки на генерирующие мощности, возросшие за последние несколько лет. Кроме того, не стоит забывать и знаменитый майнинг, который тоже увеличивает нагрузку.

Перечислять причины можно долго. Но наша главная причина - дисбаланс между растущими потребностями в электроэнергии и устарелыми мощностями. Эти мощности не ремонтировались с советских времен.

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А уж о такой вещи, как приобретение нового оборудования, по-моему, речи вообще не шло. Если ситуацию не переломить, то мы можем оказаться в катастрофической ситуации в самое ближайшее время.

- Есть ли способы сохранить энергосистему страны в рабочем состоянии?

- Выход может быть только в одном - радикальной модернизации всей имеющейся у нас энергетической отрасли.

Что я имею в виду? Мы должны, во-первых, сохранить и нарастить уже имеющиеся мощности (ту же ИнгурГЭС), а, во-вторых, построить новые. Для всего этого нужны большие средства. Придется честно признать, что в Абхазии их нет. В-третьих, необходима модернизация уже существующих энергораспределительных сетей.

Вопрос: где взять? Совершенно очевидно, что это может быть только иностранный капитал. И в складывающейся ситуации почти всегда российский. А это невозможно без принятия соответствующего законодательства, позволяющего привлечь такие инвестиции.

- В обществе есть крайне негативные мнения об этом законе ("Об энергетике" - ред.). Многие говорят, что изменения в нем приведут к скупке российскими инвесторами нашей энергетической сферы. Как вы к этому относитесь?

- Когда российские компании "Билайн" и "Мегафон" фактически с нуля создали в нашей стране мобильную связь, почему никто не возмущался, что важнейшая отрасль - связь - окажется в чужих руках? Потому что все понимали, что без сотовой связи мы не шагнем в ХХI век и что своих ресурсов у нас для ее создания нет.

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Посмотрите, разве российские компании контролируют нашу связь? Российский капитал присутствует в капитале и Аквафона, и А-мобайла. Но он не контролирует их.

Разве невозможно создать подобную схему и в энергетике? Например, разве не может быть СП в сфере энергетики с контрольным пакетом в руках абхазского государства и с миноритарными пакетами у российских инвесторов?

Кстати, есть живой пример такого сотрудничества. В конце 2018 года была открыта после реконструкции СухумГЭС, разрушенная во время войны. На церемонии ее открытия мы видели многих из тех, кто сейчас выступает против изменений в законодательстве об энергетике.

А кто выступил инициатором восстановления СухумГЭС? Бывший глава "Черноморэнерго" Резо Зантария, бизнесмен Важа Чачба и российский инвестор Владимир Апухтин. Это стало, не побоюсь этого слова, творческим союзом талантливого энергетического менеджера с абхазским и российским капиталом.

И что потеряла от этого наша страна? Мне кажется, только приобрела! Мне кажется, что нужно создавать СП и в сфере распределительных и передающих сетей.

- Нужно менять законодательство в сфере энергетики?

- Да, я считаю, что нужно менять закон и снимать запреты на российские инвестиции.

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Справка

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Борьба с нелегальным майнингом пока не дала ощутимых результатов. В связи с пандемией собираемость средств за потребленную энергию в 2020 году уменьшилась с 30 миллионов рублей в месяц до 15-20 миллионов рублей. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии опять потребуется переток энергии из России. Изношенность энергосетей достигла критического состояния.

Положительную динамику могут дать только масштабные инвестиции, но инвесторы не заинтересованы вкладывать средства без гарантий сохранности собственности. В соответствии с действующим законом Республики Абхазия "Об энергетике" "объекты электроэнергетики, непосредственно предназначенные для производства электрической энергии, мощностью свыше 5 МВт, существующие (в том числе разрушенные и не эксплуатируемые) на дату принятия настоящего Закона, являются государственной собственностью и не подлежат приватизации".

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