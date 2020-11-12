СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Абхазия запросила переток электричества из России в связи с аварийным отключением воздушной линии Ачгуара в четверг 12 ноября, сообщает РУП "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что ВЛ Ачгуара была повреждена из-за перегрузки.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии потребуется переток энергии из России.

9 октября вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела рабочую встречу в Москве по вопросам энергоснабжения республики. По итогам стало известно, что Абхазия не останется без электричества на время ремонта на ИнгурГЭС. Российская сторона определила оператора и предложила техническую схему поставок электроэнергии.

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