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Авария на ВЛ Ачгуара ликвидирована

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201112/1031277048/Avariya-na-VL-Achguara-likvidirovana.html

Изношенность энергосетей в Абхазии достигла критического состояния, в то время как потребление электроэнергии ежегодно увеличивается.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Авария на ВЛ Ачгуара ликвидирована, происходит поэтапный переход на стандартную схему энергоснабжения от ИнгурГЭС, сообщает РУП "Черноморэнерго".

© Sputnik / Михаил Воскресенский
"Черноморэнерго" приступило к ликвидации аварии на ВЛ Ачгуара

Авария на воздушной линии Ачгуара произошла вечером в четверг 12 ноября, вследствие чего почти вся территория Абхазии осталась без света, и был запрошен переток электричества из России.

В "Черноморэнерго" отмечали,что ВЛ Ачгуара была повреждена из-за перегрузки.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление.

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