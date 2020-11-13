На путь реформ: представлена программа "Будущее Абхазии"

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Победитель конкурса "Гордость Абхазии" Саид Бейя представил стратегическую программу реформ "Будущее Абхазии". Об этом сообщается на сайте социальной платформы "Будущее Абхазии".

Бейя рассказал, что программа реформ разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии" при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации.

Он отметил, что после объявления итогов конкурса "Гордость Абхазии" финалисты включились в работу, обсуждали реализацию проектов, говорили о разработке единой концепции, которая вобрала бы все перспективные идеи.

"Главная наша цель – предоставить нашему обществу ряд реальных и эффективных мер, которые были бы способны уже сегодня изменить нашу жизнь к лучшему. В связи с этим мы определили наши основные задачи. Это разработка и продвижение реформ в стране, продвижение молодежи во власть, защита ее интересов, внедрение информационных технологий, а также открытости и оценки эффективности в государственном управлении", - сказал Бейя.

В рамках программы разработан комплекс конкретных мер, способных активизировать социально-экономическое, общественное развитие Абхазии, стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране, заметил он. По словам Саида Бейя, развитию страны мешают такие факторы, как отсутствие качественных институтов взаимодействия власти и общества, масштабная коррупция в органах власти, тяжелая криминогенная ситуация, рост теневого бизнеса и многое другое. Он также подчеркнул, что к социальным и экономическим проблемам добавляется острая политическая турбулентность.

Программа призвана создать продвинутые драйверы для развития страны и общества, раскрыть Абхазию миру, помочь создать технологии для открытости и прозрачности внутри государства, сказал Бейя.

Одно из направлений программы – регулярные публичные отчеты руководителей центральных органов исполнительной власти, глав районов. Сайд Бейя отметил, что программа реформ предусматривает создание многофункционального центра по оказанию госуслуг по принципу "одного окна".

Кроме того, "Будущее Абхазии" будет придавать важное значение продвижению Абхазии в мире, в частности с использованием видео-роликов об Абхазии в рамках международного медиапроекта "Abkhazia – Land of Soul", продвижение Абхазии в российских и международных СМИ как регионального центра туризма.

Саид Бейя подчеркнул, что для стабильного развития страны необходимо разработать и принять закон о противодействии организованной преступности, создать условия для привлечения инвестиций в республику.

"С целью привлечения инвестиций предлагается создание инвестиционных офисов президента Абхазии в различных странах. Сотрудники инвестофисов – предприниматели, дипломаты, сотрудники Торгово-промышленной – палаты назначаются президентом и отчитываются ему о проделанной работе", - сказал он.

Помимо всего прочего, программа реформ предполагает внесение в закон "О государственной молодежной политике в Республике Абхазия" норму о ежегодном проведении конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии" и назначении его победителей на государственную службу.

Не обошли создатели программы и вопросы, касающиеся семьи, так, для ее создания предлагается давать льготные кредиты.

В программу реформ "Будущее Абхазии" включен пункт по созданию IT-парка в республике. Одна из ключевых функциональных задач парка – проведение специальных образовательных программ и курсов по подготовке высококвалифицированных государственных и корпоративных управленцев, предпринимателей в рамках проекта школы управления – проведение лекций профессоров Российской академии народного хозяйства и государственной службы и бизнес-школы Сколково. Также планируется создание обучающих программ для талантливых детей.

Предлагается льготное кредитование малого и среднего бизнеса (кредиты по 10-15% годовых), в том числе в сфере сельского хозяйства. Государственная поддержка IT стартапов молодых предпринимателей, венчурное инвестирование.

Кроме того, в программе реформ отмечена необходимость строительства типовых корпусов под офисы для малого и среднего бизнеса, размещение представительств государственных корпораций России, научных и стартап коллективов.

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