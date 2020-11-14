Инфекционное отделение для пациентов с COVID-19 откроют в Ткуарчале

За весь период пандемии в Ткуарчале и Ткуарчалском районе было выявлено 198 случаев коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Инфекционное отделение для пациентов с коронавирусом откроют при поликлинике Ткуарчала на следующей неделе, рассказала Sputnik главврач Ткуарчалской ЦРБ Лали Гаргулия.

"Отделение будет рассчитано на 15 коек. Медикаменты от Минздрава мы уже получили, и мы будет открывать это отделение в строящемся здании поликлиники. Вопрос согласован с главой районной администрации и министром здравоохранения", - отметила Гаргулия.

Она добавила, что в работе будет задействовано четыре бригады медиков, которые будут дежурить в отделении по одной неделе – врачи, медсестра и младший медперсонал.

Гаргулия уточнила, что новое отделение будет оснащено всем необходимым оборудованием для лечения пациентов с легкой и средней формами коронавируса. При тяжелом течении заболевания пациентов из Ткуарчала направляют в Гудаутский госпиталь и "Айтар", где расположен мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России.

"В этом месяце мы никого не отправляли ни в госпиталь Гудауты, ни в "Айтар". Это связано с небольшим спадом заболеваемости и тем, что пациенты вовремя обращаются к медикам за помощью", - поделилась главврач.

По словам Гаргулия, первый случай заболевания коронавирусом в Ткуарчале был зарегистрирован 1 сентября. За весь период пандемии в городе было выявлено 192 случая заболевания COVID-19 и шесть в районе. В Гудаутский госпиталь были направлены 21 пациент и четыре – в "Айтар".

На амбулаторном лечении на сегодняшний день находятся 50 пациентов. Они получают лечение в дневном стационаре Ткуарчалской ЦРБ по назначению врачей. К тем, кто не может прийти на процедуры, два раза в день выезжает бригада медиков для процедур.

Читайте также: