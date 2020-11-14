21:15 14 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.33
  • EUR91.32
Поиск

Гражданин России пытался незаконно ввезти в Абхазию оборудование для майнинга

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Майнинг в Абхазии (15)
111210
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/0a/1031259623.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201114/1031285292/Grazhdanin-Rossii-pytalsya-nezakonno-vvezti-v-Abkhaziyu-oborudovanie-dlya-mayninga.html

Материалы по административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Абхазии.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Гражданин России пытался незаконно провезти в Абхазию 20 единиц оборудования для добычи криптовалют, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Сотрудники Отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативного реагирования таможенного поста "Псоу" при досмотре автомобиля обнаружили в салоне и багажном отсеке оборудование для майнинга криптовалют.

Кабинет министров Абхазии 21 сентября 2020 года принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют, согласно которому с 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.

Согласно этому постановлению, не позднее 7 ноября предприниматели, занимающиеся майнингом криптовалют, также должны были получить в Министерстве экономики выписку, подтверждающую факт внесения сведений в реестр. По данным Минэка, по состоянию на 10 ноября ведомство включило 65 ферм по добыче криптовалют в реестр.

Гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа сообщил, что комиссия из сотрудников "Черноморэнерго" совместно с представителями силовых структур практически ежедневно выявляет новые нелегальные подключения оборудования для майнинга криптовалют в домах, гаражах, подвалах и сараях.

Читайте также:

 

Темы:
Майнинг в Абхазии (15)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Меня радует то, что не огорчает": каким был Армен Джигарханян
Пашинян, ответьте: российские журналисты обратились к премьеру Армении
График веерных отключений в Абхазии
График отключений электричества в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться