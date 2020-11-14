Гражданин России пытался незаконно ввезти в Абхазию оборудование для майнинга

Материалы по административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Абхазии.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Гражданин России пытался незаконно провезти в Абхазию 20 единиц оборудования для добычи криптовалют, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Сотрудники Отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативного реагирования таможенного поста "Псоу" при досмотре автомобиля обнаружили в салоне и багажном отсеке оборудование для майнинга криптовалют.

Кабинет министров Абхазии 21 сентября 2020 года принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют, согласно которому с 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.

Согласно этому постановлению, не позднее 7 ноября предприниматели, занимающиеся майнингом криптовалют, также должны были получить в Министерстве экономики выписку, подтверждающую факт внесения сведений в реестр. По данным Минэка, по состоянию на 10 ноября ведомство включило 65 ферм по добыче криптовалют в реестр.

Гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа сообщил, что комиссия из сотрудников "Черноморэнерго" совместно с представителями силовых структур практически ежедневно выявляет новые нелегальные подключения оборудования для майнинга криптовалют в домах, гаражах, подвалах и сараях.

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