Ковидный спецблок Очамчырской больницы обеспечили медицинской мебелью

Количество выявленных случаев коронавируса в Абхазии приближается к четырем с половиной тысячам, выздоровели более двух тысяч человек, летальных случаев 42.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Палаты Очамчырской центральной районной больницы обеспечили мебелью, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

"Власти республики приобрели для ЦРБ Очамчыры 20 медицинских койко-кроватей, 20 тумбочек, 50 наборов постельного белья, штативы для капельниц в количестве 20 штук и 20 матрасов. Также, необходимая мебель была закуплена и для столовой больницы", - отмечается в сообщении.

По словом главврача больницы Мадонны Кишмария, оказанная помощь облегчит работу медперсоналу, а пациентам будет комфортнее проходить лечение.

"Человек с восполнением легких должен лежать на животе и медицинские кровати очень удобны для этого", - отметила она.

Кишмария также рассказала о самоотверженной работе медиков, которые ежедневно выполняют "огромный объем работы".

"В день обследуем более 30 человек. Но мы не посыпаем пеплом голову, а продолжаем работать. Наш коллектив с пониманием относится ко всем трудностям , многие даже переквалифицировались. Они каждый день подвергают опасности свое здоровье и здоровье близких. Но ни один из них не жалуется, а тихо делают свою работу, понимая насколько это важно", - подчеркнула Кишмария.

Минздрав сообщил также о подготовленных в районных больницах отделениях для приема пациентов с COVID-19.

Так, на сегодняшний день дополнительные места для COVID-пациентов организованы в Сухумской инфекционной больнице, в Гагрской и Очамчырской ЦРБ, а также, на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, где военные медики российской военной базы ЮВО развернули современный многопрофильный медицинский госпиталь.

Напомним, что дополнительные койко-места в республике созданы в соответствии с распоряжением президента Абхазии и решением координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. В этих спецблоках лечат пациентов в том числе в условиях дневного стационара. В Гудаутский госпиталь направляют только тяжелобольных пациентов.

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