"Черноморэнерго": веерные отключения продлятся до получения перетока из России

Согласно приказу РУП "Черноморэнерго", на всей территории республики введен временный график отключений электричества трижды в день по два часа.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. График отключения электричества в республике составлялся с учетом пиковых потреблений, он может продлиться до получения перетока из России, сказал в интервью радио Sputnik начальник оперативно-диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурам Джаджая.

Переток электричества позволит разгрузить линии электропередач, однако подстанции будут так же испытывать перегрузку. Специалист не исключил возможности того, что ограничения на тех подстанциях, которые работают с перегрузкой, будут введены и дальше.

"Мы разгрузим линии, но на трансформаторных станциях не хватает мощности, поэтому на этих подстанциях могут быть введены веерные ограничения. Но с получением перетока, глобальных ограничений не будет", - сказал он.

По словам Гурама Джаджая, главная причина введения графика отключения электричества – майнинг в республике. С момента введения ограничений уже сэкономлено два миллиона 200 тысяч киловатт-часов в сутки, сообщил специалист.

"В прошлом году максимальное потребление электричества в ноябре составило 6,4 миллиона киловатт-часов в сутки, в этом году - 9,4 миллиона киловатт-часов. График отключения электричества позволит сэкономить до 2,5 миллиона киловатт-часов в сутки", - подчеркнул он.

Специалист заметил, что по сравнению с прошлым годом потребление электричества в Абхазии увеличилось на 19%, поэтому "Черноморэнерго" прибегло к вводу графика отключений электричества. Веерные отключения электричества позволят разгрузить линии электропередач и подстанции, заметил он.

Скачки электроэнергии при ее подаче связаны с тем, что автоматика не успевает занижать или поднять напряжения в момент включения, говорит Джаджая.

"Нужна минута-полторы для того, чтобы дежурный подстанции поднял напряжение или же уменьшил, поэтому такие скачки наблюдаются. У нас неавтоматизированная система, все пока делается с помощью дежурных", - сказал начальник оперативно-диспетчерской службы "Черноморэнерго".

Для того, чтобы обезопасить бытовую технику в доме, ее следует отключить перед отключением или подачей электричества, заметил он.

Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии с 15 ноября. Согласна приказу РУП "Черноморэнерго", на всей территории республики введен временный график отключений электричества трижды в день по два часа.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии потребуется переток энергии из России.

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