Бжания: Россия не собирается аннексировать территорию Аибги

В ноябре 2020 года власти Сочи профинансировали строительство моста через реку Псоу, связавшего две части горного села Аибга. На внеочередном заседании Парламента Абхазии депутаты поручили СГБ и МИД выяснить детали строительства моста.

СУХУМ, 16 нояб - Sputnik, Асмат Цвижба. Российские власти не собираются аннексировать территорию села Аибга, заявил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции во вторник 17 ноября.

"Я рассказал ему (Владимиру Путину - ред.) о том, что я знаю об Аибге, о том, какие документы есть у меня. Мы обсуждали этот вопрос спокойно. Президент России заявил, что вопрос будет решен справедливо и законно, когда придет время", - добавил Бжания.

Глава государства отметил, что пограничные службы Абхазии и России будут контролировать перемещения через мост села Аибга для того, чтобы не было незаконных перемещений людей и товаров.

Село Аибга расположено в верховьях реки Псоу и разделено на две части государственной границей между Россией и Абхазией - Адлерским районом Сочи и Гагрским районом Абхазии. Село находится на высоте 840 метров над уровнем моря. На абхазской стороне Аибги проживает менее 100 человек, все они являются гражданами России.

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