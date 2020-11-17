Бжания: Россия не собирается аннексировать территорию Аибги

СУХУМ, 16 нояб - Sputnik, Асмат Цвижба. Российские власти не собираются аннексировать территорию села Аибга, заявил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции во вторник 17 ноября.
"Я рассказал ему (Владимиру Путину - ред.) о том, что я знаю об Аибге, о том, какие документы есть у меня. Мы обсуждали этот вопрос спокойно. Президент России заявил, что вопрос будет решен справедливо и законно, когда придет время", - добавил Бжания.
Глава государства отметил, что пограничные службы Абхазии и России будут контролировать перемещения через мост села Аибга для того, чтобы не было незаконных перемещений людей и товаров.
Село Аибга расположено в верховьях реки Псоу и разделено на две части государственной границей между Россией и Абхазией - Адлерским районом Сочи и Гагрским районом Абхазии. Село находится на высоте 840 метров над уровнем моря. На абхазской стороне Аибги проживает менее 100 человек, все они являются гражданами России.
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